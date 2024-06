YouTube sta sperimentando la nuova funzione Hype

A quanto sembra, YouTube non ha solo deciso di implementare la stabilizzazione del volume su TV, ma sta anche testando una nuova funzione, denominata “Hype”, che va ad aggiungere un’altra opzione per gli utenti per promuovere o aumentare i video dei loro creator di contenuti preferiti sulla piattaforma.

YouTube testa la funzione Hype

Attualmente, YouTube offre agli utenti la possibilità di dimostrare il loro apprezzamento per i contenuti visionati commentando i video, aggiungendo Mi piace e usufruendo di varie opzioni di condivisione. Con la nuova funzionalità “Hype”, invece, i creator non solo potranno ricevere supporto da parte dei loro spettatori, ma anche guadagnare nuovo pubblico.

YouTube equipara la funzione Hype alle funzionalità Mi piace e Condividi già disponibili. Tuttavia, secondo l’annuncio ufficiale, gli hype non vengono utilizzati come indicatore per il sistema di ricerca e scoperta della piattaforma. Inoltre, gli spettatori possono pubblicizzare un video solo quando è stato pubblicato negli ultimi sette giorni.

Da tenere altresì presente il fatto che YouTube sta testando la funzione Hype con un sottoinsieme limitato di creatori di contenuti del programma partner con meno di 500.000 abbonati.

YouTube sottolinea che la funzione Hype è concepita in special modo per i creatori più piccoli, per ricevere supporto dalla loro comunità e essere scoperti da un nuovo pubblico, aumentando così la loro portata.

I video pubblicizzati apparirebbero nella sezione Esplora di YouTube, separandoli dalla sezione Trending.

YouTube sta attualmente testando la funzione Hype in Brasile, Taiwan e Turchia e al momento non è dato sapere se e quando verrà resa disponibile anche in altri Paesi.