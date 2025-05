Amazon Kindle: acquisto ebook fuori dall'app iOS

Dopo Epic Games e Spotify anche Amazon ha deciso di sfruttare subito la sentenza favorevole agli sviluppatori e le successive modifiche apportate da Apple alle linee guida di iOS. La versione statunitense dell’app Kindle permette ora di acquistare gli ebook sul sito di Amazon. Pantreon ha invece aggiunto i metodi di pagamento alternativi.

Il “monopolio” di Apple è finito?

Amazon non permette agli utenti statunitensi di acquistare gli ebook direttamente all’interno dell’app Kindle su iOS. A partire dal 2011, Apple ha imposto agli sviluppatori di utilizzare il suo sistema di pagamento e di eliminare link o pulsanti verso alternative esterne. Non è nemmeno possibile mostrare i prezzi.

L’app consente di cercare i libri, aggiungerli alla shopping list e leggere quelli acquistati in precedenza. Per i nuovi acquisti è necessario accedere al sito Amazon dal browser. L’azienda di Seattle non offre ancora un metodo di pagamento alternativo, ma nella nuova versione dell’app ha aggiunto il pulsante “Get book” che apre la pagina del libro nel browser, consentendo di effettuare l’acquisto usando la procedura di checkout di Amazon.

Al termine della transazione, il libro è accessibile nell’app Kindle. Un portavoce di Amazon ha dichiarato:

Apportiamo regolarmente miglioramenti alle nostre app per garantire ai clienti la migliore esperienza possibile. Selezionando “Get book” nell’app Kindle per iOS, i clienti possono ora completare l’acquisto tramite il browser del loro dispositivo mobile.

Non è noto se e quando verranno aggiunti metodi di pagamento alternativi nell’app, ma la novità semplifica sicuramente la procedura di acquisto evitando di pagare la commissione del 27%.

La nuova versione dell’app Pantreon permette invece agli utenti statunitensi di utilizzare altri metodi di pagamento per la sottoscrizione dell’abbonamento. Apple ha presentato appello contro la sentenza. In caso di vittoria chiederà quasi sicuramente di rimuovere i pulsanti e applicherà nuovamente la commissione per gli acquisti esterni.