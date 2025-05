App IO si aggiorna: suggerimenti e segnalazione problemi

L’app IO ha appena ricevuto un aggiornamento che introduce una novità da segnalare: riguarda la possibilità di inviare suggerimenti e di segnalare i problemi riscontrati in modo semplice e veloce, direttamente al team impegnato sul progetto. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Suggerimenti e segnalazione problemi nell’app IO

Anzitutto, è possibile scaricare la versione più recente direttamente dalle piattaforme Google Play su Android (3.4.0.5) e App Store su iOS (3.4.0). La voce “Hai un suggerimento?” fa capolino all’interno delle impostazioni, come mostrato dall’immagine qui sotto.

Una volta selezionata, si apre una schermata con il messaggio “Facci sapere cosa ne pensi”. Da lì, è sufficiente toccare una delle due opzioni mostrate (“Ho riscontrato un problema” oppure “Ho un suggerimento”) e premere “Continua” per procedere.

Nel primo caso, l’app IO consente di fornire ulteriori dettagli in merito, per individuare con precisione la natura del problema. Scorrendo c’è anche un campo in cui inserire la descrizione testuale.

Per quanto riguarda invece i suggerimenti, c’è invece solo il campo di testo. Questo può tornare utile, ad esempio, per fornire feedback al team impegnato sull’applicazione.

La novità è basata sul sistema di raccolta ed elaborazione dei dati fornito da Qualtrics.

Aggiornata l’informativa sulla privacy

È poi da segnalare un aggiornamento per l’informativa sulla privacy e dei termini di servizio. Le modifiche sono quelle riportate nell’immagine qui sotto.

Si cita anche la sezione Documenti su IO, basata sul sistema IT-Wallet, a cui nei giorni scorsi abbiamo dedicato un approfondimento con i numeri ufficiali registrati a cinque mesi dal lancio: 5,1 milioni di attivazioni e 8,6 milioni di documenti aggiunti fra tessera sanitaria, patente di guida e carta europea della disabilità.

Si attende ora l’arrivo del supporto al tema scuro, promesso nei mesi scorsi, ma non ancora introdotto. Andrà incontro alle preferenze dei molti utenti che già impiegano questo stile per l’interfaccia del proprio smartphone.