App IO: come controllare i punti della patente

Da alcuni giorni, attraverso l’app IO è possibile controllare i punti della patente, grazie all’integrazione dei servizi della Motorizzazione Civile. In sintesi, la novità può essere descritta come una sorta di scorciatoia per quanto prima era già consentito attraverso il portale dell’Automobilista. Vediamo come funziona con un breve guida composta da pochi e semplici passaggi.

Come controllare i punti della patente con l’app IO

La prima cosa da fare, ovviamente, è aprire l’applicazione IO. Se richiesto, effettuare l’autenticazione con SPID o CIE (carta di identità elettronica). Dopodiché, selezionare la scheda Servizi mediante il pulsante posizionato nella parte inferiore dell’interfaccia, poi premere il riquadro relativo a Motorizzazione Civile – Le mie patenti. A questo punto è necessario selezionare il tasto Vai al servizio per proseguire.

Lo step successivo prevede di consentire a PagoPA l’utilizzo dei dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Senza non si può procedere. Selezionare dunque il pulsante Continua.

In questa fase, la sessione lascia l’app IO e riprende subito dopo all’interno del browser installato sullo smartphone, aprendo il portale dell’Automobilista citato in apertura. Non sono richieste ulteriori autenticazioni. Immediatamente compaiono il dettaglio e lo storico dei punti della patente di guida. È possibile conoscere non solo quelli disponibili, ma scorrendo l’elenco anche le variazioni nel tempo.

Ricordiamo che, per ogni due anni trascorsi senza violazioni registrate, sono assegnati due punti aggiuntivi, fino a un massimo di 30 punti.

Hai già aggiunto la tua patente all’app IO?

Se stai cercando il tutorial per aggiungere la patente di guida (o gli altri documenti) all’app IO, attraverso il sistema IT-Wallet, ti invitiamo a consultare l’articolo dedicato su queste pagine.

Sono trascorsi poco più di quattro mesi dal lancio della funzionalità e il numero delle patenti aggiunte a IO ha raggiunto 3,9 milioni. I caricamenti della tessera sanitaria hanno invece raggiunto quota 4,2 milioni.