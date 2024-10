IT-Wallet: abbiamo provato il portafoglio digitale dell'app IO

Essendo stato selezionato tra i primi 50.000 cittadini ad aver accesso alla nuova funzionalità Documenti su IO, ho realizzato una panoramica sull’integrazione di IT-Wallet nell’app IO. Le immagini riportate qui sotto sono state prelevate direttamente dall’app, durante e al termine della fase di configurazione.

IT-Wallet, hands-on: i documenti nell’app IO

A notificare la possibilità di usufruire fin da subito della novità è il messaggio nello screenshot di seguito. Recita Da oggi puoi aggiungere al Portafoglio di IO la versione digitale dei tuoi documenti . Un tap su Inizia dà il via alla procedura.

Si passa così attraverso un paio di schermate che offrono un riepilogo sulle caratteristiche della funzionalità e sulle policy adottate per il trattamento dei dati.

Lo step successivo è costituito dalla verifica dell’identità, da eseguire con credenziali SPID, CIE+PIN oppure applicazione CieID.

Si arriva così alla selezione dei documenti da aggiungere all’app IO. I primi tre disponibili, come noto, sono la patente di guida, la carta europea della disabilità e la tessera sanitaria.

Selezionando la prima voce, ad esempio, quella relativa alla patente, si mette in comunicazione l’app IO con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per il rilascio della versione digitale del documento. Al termine della procedura, un messaggio avvisa che la Motorizzazione Civile ha preso in carico la richiesta.

È stata sufficiente un’attesa di pochi minuti prima di veder comparire la versione digitale del documento nell’app IO.

Una procedura del tutto simile è quella utile per l’introduzione nell’applicazione della tessera sanitaria. C’è anche un pulsante utile per salvare o condividere il documento.

Infine, ricordiamo quelli che sono gli step della distribuzione graduale di IT-Wallet.

23 ottobre per i primi 50.000 cittadini;

6 novembre per 250.000 cittadini;

20 novembre per 1.000.000 di cittadini; dicembre per tutti.

Per verificare la disponibilità del portafoglio digitale italiano può tornare utile aggiornare l’app IO sul proprio smartphone.