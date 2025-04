Samsung Pay supporta i pagamenti con pagoPA

L’azienda coreana ha annunciato una novità molto utile per gli utenti che possiedono uno smartphone Galaxy. Da oggi possono utilizzare Samsung Pay per effettuare pagamenti tramite pagoPA. In molti casi si ottiene anche un discreto risparmio rispetto agli istituti bancari.

pagoPA è la piattaforma che permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Viene utilizzata anche da molte aziende private, soprattutto quelli che forniscono acqua, luce e gas. Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni: banca, ufficio postale, esercenti convenzionati, app IO, sito dell’ente, home banking e app di pagamento. Quest’ultima soluzione è disponibile da oggi in Samsung Wallet.

Dopo aver aggiornato l’app all’ultima versione, l’utente deve scegliere il pagamento tramite codice QR e inquadrare l’avviso ricevuto con la fotocamera dello smartphone. Ciò evita l’inserimento manuale dei dati. La transizione viene gestita da FlowPay. Oltre alla velocità dell’operazione c’è anche un risparmio rispetto agli istituti bancari. Il costo della commissione è solo 0,95 euro.

Gloriana Cimmino, Direttore Mercato & Comunicazione pagoPA, ha dichiarato:

L’interesse di realtà innovative come Samsung e FlowPay per le nostre soluzioni rappresenta una conferma del valore sistemico generato dall’evoluzione dei servizi digitali a cui lavoriamo in PagoPA. Integrare la nostra piattaforma con strumenti semplici e sicuri come Samsung Wallet non solo semplifica il processo di pagamento per gli utenti, ma amplifica anche i numerosi vantaggi che già caratterizzano il sistema pagoPA. Questa iniziativa dimostra come l’innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare l’interazione dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, semplificando le operazioni quotidiane e rendendo sempre più efficiente e accessibile il sistema dei pagamenti digitali.