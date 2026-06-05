Mondiali di calcio 2026: tutte le novità di WhatsApp

Proprio come anticipato ieri, WhatsApp ha annunciato in via ufficiale l’arrivo di novità dedicate ai Mondiali di calcio che stanno per prendere il via in Messico, Canada e Stati Uniti. Si tratta di funzioni pensate per restare aggiornati su quanto avviene al torneo (a cui l’Italia purtroppo non prenderà parte) e per comunicare con gli altri utenti.

Le novità di WhatsApp per i Mondiali di calcio.

La prima che segnaliamo è quella relativa alla directory dei canali attraverso cui seguire tutte le notizie: dai risultati agli aggiornamenti. Sono inclusi quelli delle nazionali e delle testate giornalistiche che si occupano di sport. Saranno coinvolti anche gli stati, con questa modalità.

Stiamo implementando la possibilità per questi canali di pubblicare nello stato. Vedrai gli stati dei canali che segui insieme ad altri stati e potrai visualizzare lo stato di un canale anche quando lo visiti.

Grazie alla collaborazione con Adidas, WhatsApp introduce poi l’emoji con Trionda, il pallone ufficiale del torneo. Da oggi e fino alla finalissima del 19 luglio, sostituirà quella della palla da calcio tradizionale, così da poterlo inviare tramite messaggio o aggiungerlo come reazione. All’invio è accompagnato da una breve animazione.

Infine, ci sono gli effetti per le chiamate e un pacchetto di sticker a tema calcistico.

Spazio anche all’intelligenza artificiale con Meta AI (non avrebbe potuto essere altrimenti) in grado di rispondere a domande sugli ultimi eventi, inclusi i risultati dell’ultimo minuto, le classifiche, i dettagli dei giocatori e altro ancora. Ecco quanto si legge nel post condiviso.