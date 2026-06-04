I mondiali di calcio su WhatsApp: la novità è in arrivo

Mentre l’Italia infarcita di giovani è appena tornata a casa dalla trasferta in Lussemburgo con una magra vittoria per 0-1, le altre nazionali più importanti si stanno preparando all’appuntamento con i mondiali di calcio 2026, ormai alle porte. Nonostante la ferita per la terza esclusione di fila dal torneo faccia ancora male (e riprenderà a sanguinare non appena ci sarà il fischio d’inizio), segnaliamo una novità a tema che interessa WhatsApp.

Come seguire i mondiali di calcio su WhatsApp

Sta facendo la sua comparsa una sorta di hub dedicato alla competizione, direttamente nella sezione Aggiornamenti. Ecco quanto abbiamo appena visto in cima all’elenco dei Canali.

Nemmeno il tempo di chiudere e riaprire WhatsApp e il box era scomparso. Possiamo comunque immaginare che un tap su Esplora dovrebbe condurre allo Speciale mondiali di calcio 2026, all’interno dei Canali.

Lì sono presenti i collegamenti rapidi per seguire i canali delle testate internazionali che si occupano di sport, quello ufficiali della FIFA e delle squadre nazionali oltre alle community globali.

Nulla di rivoluzionario, sia chiaro, ma è comunque la dimostrazione di come WhatsApp sia ormai qualcosa di più rispetto a una semplice applicazione di messaggistica. È un obiettivo che Meta persegue ormai da tempo, con l’inclusione di funzionalità aggiuntive, non sempre incontrando il favore degli utenti.

Rollout in corso, è questione di giorni

Come sempre in questi casi, la novità potrebbe impiegare qualche giorno prima di essere resa disponibile per tutti. Considerando però che il torneo inizierà tra pochi giorni (una settimana esatta), le tempistiche del rollout dovrebbero essere piuttosto strette.

La partita inaugurale andrà in scena giovedì 11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico, quando in Italia saranno le ore 21:00. Si sfideranno Messico e Sudafrica. Da lì in poi tutti gli altri incontri, fino ad arrivare alla finalissima del 19 luglio che si disputerà al MetLife Stadium di New York.