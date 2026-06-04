OneDrive avrà una cartella dedicata per i link, basta disordine

Decine di cartelle condivise, provenienti da team diversi, tutte riversate nella root di OneDrive insieme ai file personali. I link aggiunti con “Aggiungi collegamento a I miei file” finivano indistintamente nello stesso spazio. Con pochi file è tollerabile, ma con molti, è un caos.

Microsoft prova a rimettere ordine con una soluzione elementare: una cartella “Collegamenti” dedicata, dove raggruppare tutti i link ai file condivisi, e restituire un minimo di organizzazione all’ambiente di lavoro.

Su Drive arriva finalmente la cartella per i link

La prossima volta che si aggiungerà un link a un file condiviso, si avrà l’opzione di metterlo nella cartella “Collegamenti” invece che nella root. OneDrive creerà la cartella automaticamente al primo utilizzo, con un’identità visiva ben distinta, colore diverso e icona a forma di edificio, per distinguerla dalle altre cartelle.

La cartella si comporta come qualsiasi altra su OneDrive, quindi si può spostare, rinominare, condividere o rimuovere.

I collegamenti su OneDrive servono per accedere rapidamente alle cartelle condivise da OneDrive, SharePoint e Teams. Sono utili, ma sparsi nella root creano solo disordine. È un problema che chi lavora in azienda conosce bene, la root di OneDrive che diventa una discarica di collegamenti, file personali e cartelle condivise senza nessuna gerarchia. Una cartella dedicata non è rivoluzionaria, è ovvia.

Disponibilità

La funzione è in fase di sviluppo nella roadmap Microsoft 365. Il roll out è previsto per luglio 2026. Come sempre con Microsoft, potrebbe slittare.