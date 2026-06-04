Google Wallet sfida app IO con l'identità digitale e la verifica dell'età

Durante l’evento Money 20/20 Europe in scena oggi ad Amsterdam, il gruppo di Mountain View ha annunciato la prossima evoluzione di Google Wallet. L’aggiornamento più interessante tra quelli in arrivo riguarda l’identità digitale, una novità che renderà il portafoglio virtuale di Android ancora più versatile. E, in un certo senso, un’alternativa a ciò che per noi italiani è l’app IO.

Identità digitale e verifica dell’età in Google Wallet

Dopo la prima fase della distribuzione che ha interessato Brasile, India, Taiwan e Regno Unito, bigG si appresta a integrare il supporto ai documenti digitali in alcuni Paesi europei. Accadrà entro l’estate e al momento non è ancora stato comunicato quali saranno i territori coinvolti fin da subito.

Questo permetterà anche di far leva su Google Wallet per la verifica dell’età. Si tratta di un tema più che mai caldo e di cui si è discusso parecchio nell’ultimo periodo. Sappiamo che l’applicazione europea dedicata ha qualche problema di sicurezza da risolvere e che proprio la già citata app IO includerà la funzione entro i prossimi mesi.

L’approccio adottato per stabilire quanti anni abbia l’utente passa dalla collaborazione con partner esterni. Stando all’annuncio, è in grado di tutelare la privacy non rivelando informazioni a proposito di nome, indirizzo o data di nascita esatta. Il primo a essere coinvolto è l’istituto italiano Sparkasse Bank (Cassa di risparmio di Bolzano), un indizio concreto che fa pensare a un lancio in Italia previsto fin dal primo momento.

I pagamenti online diventano più veloci

Un’altra novità in arrivo su Google Wallet riguarda i pagamenti online. È stata ottimizzata la procedura di checkout, per rendere più immediata l’esecuzione delle transazioni eseguite dopo aver premuto il pulsante GPay. Il merito è di un update alla funzionalità Secure Payment Authentication che riduce i passaggi necessari al trasferimento dei fondi, pur mantenendo la piena conformità alle normative europee sugli acquisti. Debutterà entro i prossimi mesi in UK e Polonia.