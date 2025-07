Google annuncia un sistema di verifica dell'età

La verifica dell’età è un argomento discusso in tutto il mondo e imposta da diversi leggi. Attualmente non esiste un sistema affidabile che impedisca l’accesso ai contenuti per adulti e garantisca la privacy allo stesso tempo. Google afferma di aver trovato la soluzione migliore sfruttando le Credential Manager API. La prima implementazione pratica in Europa sarà quella di Sparkasse.

Verifica dell’età basata su wallet

Le verifica dell’età è prevista dal Digital Services Act (DSA) come misura per evitare l’accesso a contenuti vietati ai minori. AGCOM in Italia ha recentemente pubblicato le modalità tecniche per l’implementazione dei sistemi e comunicato che parteciperà ai test di un’app dedicata in attesa del portafoglio digitale europeo (EU Identity Digital Wallet).

Google ha proposto una soluzione che sfrutta le Credential Manager API. Grazie alla tecnologia Zero Knowledge Proof (usata in Google Wallet) è possibile dimostrare di essere maggiorenni senza rivelare altre informazioni. Siti e app possono utilizzare le API per “chiamare” il metodo scelto per la conferma dell’età, come un wallet mobile o un’app.

Durante la Global Digital Collaboration Conference a Ginevra, Google ha annunciato la prima implementazione pratica in collaborazione con Sparkasse. La rete di 343 casse di risparmio offrirà ai suoi oltre 50 milioni di clienti un servizio di verifica dell’età basato su wallet.

La soluzione, che sarà disponibile nei prossimi mesi, si integra direttamente con Android e Chrome, consentendo la verifica dell’età con un solo clic su siti web e app supportati. In futuro potrà essere utilizzata per offrire nuovi tipi di servizi. Uno di essi combina identità e pagamenti, come si può vedere nel video:

Il commerciante genera un codice QR che il cliente “legge” con la fotocamera dello smartphone. Il wallet collegato all’account bancario permette di confermare il pagamento e la maggiore età (in questo caso necessaria per acquistare alcolici).