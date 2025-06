Verifica dell'età: Pornhub si arrende nel Regno Unito

Aylo ha avviato uno scontro con il governo francese. Nel Regno Unito ha invece deciso di rispettare la legge. Entro il 25 luglio implementerà un sistema di verifica dell’età per Pornhub, YouPorn, RedTube e Tube8, come stabilito dall’Online Safety Act. Ofcom (equivalente britannica di AGCOM in Italia) ha elencato i nomi degli altri siti per adulti.

Sette opzioni per la verifica dell’età

In base all’Online Safety Act, i siti per adulti nel Regno Unito devono impedire l’accesso ai minori di 18 anni a partire dal 25 luglio, sia tramite browser che app. L’attuale pulsante che permette di confermare la maggiore età non serve a nulla. Ofcom ha rilevato che l’8% degli utenti tra 8 e 14 anni ha visitato un sito porno almeno una volta in 30 giorni.

Aylo ha confermato che implementerà la verifica dell’età su Pornhub, YouPorn, RedTube e Tube8. Altri siti che rispetteranno la scadenza del 25 luglio sono BoyfriendTV, Cam4, FrolicMe, inxxx, Jerkmate, LiveHDCams, MyDirtyHobby, Streamate e Stripchat, in pratica tutti quelli più visitati nel Regno Unito.

Le piattaforme devono comunque utilizzare soluzioni che rispettano la privacy. Quando l’utente visiterà un sito per adulti vedrà un avviso che spiega quale sistema è stato adottato e come funziona. Ofcom ha elencato sette metodi:

Scansione facciale : stima dell’età tramite analisi del volto in foto o video

: stima dell’età tramite analisi del volto in foto o video Open banking : verifica tramite accesso alle informazioni della banca

: verifica tramite accesso alle informazioni della banca Servizi di identità digitale : portafoglio di identità digitale o simili

: portafoglio di identità digitale o simili Carta di credito : inserimento dei dati della carta di credito

: inserimento dei dati della carta di credito Email : analisi dei servizi online in cui è stato usato l’indirizzo email

: analisi dei servizi online in cui è stato usato l’indirizzo email Operatore di rete mobile : verifica di restrizioni sul numero di telefono che confermano la minore età

: verifica di restrizioni sul numero di telefono che confermano la minore età Documento d’identità: caricamento dell’immagine di un documento con età e foto

È chiaro che si tratta di dati altamente sensibili. Se il sito non implementa correttamente il sistema, i cybercriminali potrebbero mettere le mani su un vero e proprio tesoro.

In caso di violazione della legge sono presente sanzioni fino a 18 milioni di sterline o il 10% delle entrate mondiali. Ofcom può chiedere al giudice di bloccare l’accesso al sito. A metà giugno sono state avviate indagini su due siti per adulti. Lo stesso ha fatto la Commissione europea nei confronti di Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos. La verifica dell’età verrà imposta anche in Australia entro fine anno per l’accesso ai social media.