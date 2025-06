Verifica dell'età in Australia, nessun ostacolo tecnico

Al termine dei test effettuati per conto del governo è stato accertato che non esiste nessun ostacolo tecnico alla verifica dell’età. Ciò significa che il divieto di accesso ai social media può essere applicato in Australia entro fine anno. Facebook, Instagram, TikTok e altre piattaforme dovranno quindi implementare le misure appropriate.

Sanzioni fino a 50 milioni di dollari

Il Parlamento australiano ha approvato una legge che vieta ai minori di 16 anni di accedere ai social media. Oggi è facile barare sull’età in quanto è sufficiente inserire una data di nascita fasulla al momento della registrazione. Prima dell’applicazione della legge (entro novembre 2025) deve essere trovata una soluzione tecnologica efficace.

A febbraio sono stati quindi avviati i test sulla base di 10 criteri (PDF), tra cui rispetto della privacy, accuratezza, affidabilità, interoperabilità e facilità di utilizzo. I risultati preliminari dimostrano che le piattaforme possono utilizzare vari sistemi di verifica dell’età, quindi non esistono limitazioni tecnologiche.

I risultati preliminari indicano che non vi sono barriere tecnologiche significative che impediscano l’implementazione di sistemi efficaci di verifica dell’età in Australia. Queste soluzioni sono tecnicamente fattibili, possono essere integrate in modo flessibile nei servizi esistenti e possono supportare la sicurezza e i diritti dei minori online.

Nel comunicato stampa (PDF) non sono indicate le tecnologie testate. Tutti i dettagli verranno forniti nelle prossime settimane. Le piattaforme dovranno implementare i sistemi di verifica dell’età entro fine anno, altrimenti rischiano sanzioni fino a 50 milioni di dollari australiani.

La verifica dell’età è prevista anche dal Digital Services Act in Europa per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati. AGCOM ha pubblicato le modalità tecniche dei sistemi che garantiscono il doppio anonimato e avviato i test per un’app dedicata.