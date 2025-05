AGCOM testerà l'app europea per la verifica dell'età

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è stata scelta dalla Commissione europea per testare la nuova app che servirà alla verifica dell’età sulle piattaforme per adulti. Sarà disponibile entro l’estate come soluzione provvisoria in attesa del portafoglio digitale europeo che arriverà entro la fine del 2026.

App per la verifica dell’età

L’annuncio dello sviluppo dell’app era stato incluso dalla Commissione europea nel comunicato relativo all’indagine su Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos. Il Digital Services Act prevede l’obbligo di implementare misure per proteggere i minori da contenuti inappropriati.

AGCOM è stata scelta in quanto Digital Services Coordinators. L’autorità parteciperà quindi alla sperimentazione dell’app che verrà usata per la verifica dell’età prima dell’accesso ai siti per adulti. L’app sarà una soluzione provvisoria, in attesa dell’entrata in vigore del Digital Wallet europeo. È basata sulla stessa tecnologia del portafoglio digitale e consentirà ai fornitori dei servizi online di verificare la maggiore età, senza compromettere la privacy.

L’app permetterà agli utenti di richiedere l’attestazione digitale della maggiore età a soggetti terzi certificati (ad esempio, i fornitori di identità digitale). La prova dell’età, che non contiene informazioni sull’identità dell’utente, sarà memorizzata esclusivamente all’interno del dispositivo. Quando l’utente accede a siti o piattaforme riservati agli adulti, questi invieranno una richiesta di verifica dell’età e tramite la stessa applicazione (ad esempio inquadrando un codice QR mostrato dal sito o piattaforma) verrà inviata la prova dell’età in forma anonima.

L’app sarà open source e white-label, ovvero utilizzabile da tutte le piattaforme. Dovrebbe essere annunciata entro l’estate. AGCOM ha recentemente pubblicato le modalità tecniche per la verifica dell’età in attuazione delle disposizioni del decreto Caivano. Al termine della sperimentazione, la soluzione individuata da AGCOM verrà resa conforme all’app della Commissione europea.