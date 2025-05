DSA: indagine su Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos

La Commissione europea ha avviato un’indagine nei confronti di Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos per la violazione del Digital Services Act (DSA). Le quattro piattaforme per adulti non adottano misure adeguate per impedire l’accesso ai minori. È stata inoltre avviata un’azione coordinata contro le piattaforme pornografiche più piccole.

Sistema di verifica dell’età inefficace

Pornhub, Stripchat e XVideos sono state designate VLOP (Very Large Online Platform) il 20 dicembre 2023. La Commissione europea ha aggiunto XNXX il 10 luglio 2024. Il 13 giugno 2024 era stata inviata una richiesta di informazioni a Pornhub, Stripchat e XVideos sulle misure implementate per mitigare i rischi relativi alla protezione dei minori.

Sulla base delle risposte ricevute e dall’analisi dei report sulla valutazione dei rischi, la Commissione ha trovato due violazioni. Le quattro piattaforme non hanno adottato misure appropriate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori, in particolare con strumenti di verifica dell’età.

Non hanno inoltre effettuato una valutazione del rischio e implementato misure di mitigazione degli effetti negativi sui diritti del bambino, sul benessere mentale e fisico degli utenti, nonché per impedire ai minori di accedere a contenuti per adulti.

Le piattaforme potranno proporre rimedi per risolvere le criticità evidenziate. La Commissione valuterà se accettarle o imporre misure specifiche (incluse sanzioni fino al 6% delle entrate annuali globali).

In base alla valutazione della Commissione, Stripchat non è più considerata una VLOP, in quanto il numero di utenti attivi mensili è rimasto sotto la soglia (45 milioni) per un anno. Stripchat non deve più rispettare gli obblighi del DSA per le VLOP a partire da fine settembre, ma rimane l’obbligo di proteggere i minori.

Gli Stati membri, parte dell’European Board for Digital Services, hanno avviato un’azione coordinata contro le piattaforme per adulti più piccole. In questo caso, le eventuali indagini devono essere avviate dai Digital Services Coordinators dei singoli paesi (per l’Italia è AGCOM che recentemente ha annunciato le modalità tecniche per la verifica dell’età).

Lo scorso 12 maggio è stata avviata una consultazione pubblica sulle linee giuda che tutte le VLOP devono seguire per proteggere i minori. In attesa dell’arrivo del Digital Wallet europeo, entro l’estate sarà disponibile un’app per la verifica dell’età.