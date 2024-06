UE chiede informazioni a Pornhub, Stripchat e Xvideos

La Commissione europea ha inviato una richiesta di informazioni a Pornhub, Stripchat e Xvideos in base al Digital Services Act (DSA). Le tre VLOP (Very Large Online Platform), designate il 20 dicembre 2023, devono fornire dettagli sul blocco dei contenuti illegali e la protezione dei minori entro il 4 luglio.

Possibile avvio indagini e rischio sanzioni

Come tutte le VLOP, anche i tre servizi per adulti devono rispettare obblighi più stringenti. Considerato il tipo di contenuti, la Commissione europea vuole avere informazioni dettagliate sulle misure adottate per valutare e mitigare i rischi relativi alla protezione dei minori.

Quest’ultimo tema è molto importante. Attualmente è sufficiente auto-dichiarare di essere maggiorenni per usare il servizio. In base al DSA è necessario impedire l’accesso ai minori attraverso una sistema efficace di verifica dell’età. Pornhub, Stripchat e Xvideos devono inoltre comunicare le misure implementate per prevenire la diffusione dei contenuti illegali e l’amplificazione della violenza di genere.

Le tre VLOP devono anche fornire dettagli sull’organizzazione interna. Il DSA prevede la creazione di un team con risorse e autorità sufficienti per verificare il rispetto della legge.

Tutte le informazioni devono essere inviate alla Commissione entro il 4 luglio. In caso di risposta incompleta, errata o ingannevole può essere applicata una sanzione periodica o avviata un’indagine formale che può terminare con una multa fino al 6% delle entrate annuali globali.