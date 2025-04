YouTube, nuove funzionalità per smart TV e console

YouTube festeggia i suoi primi 20 anni con un regalo speciale per gli utenti delle smart TV e delle console da gioco. Una serie di aggiornamenti per migliorare l’esperienza sugli schermi di grandi dimensioni.

YouTube si aggiorna su TV e console: le novità

Per cominciare, YouTube sta aggiungendo una serie di nuovi “scaffali“, che sono file di contenuti suggeriti o rilevanti nella schermata principale. Uno di questi, chiamato “Continua la tua ricerca”, mostra le tre ricerche più recenti, permettendo di riprenderle in un attimo.

Ma non è tutto. Gli amanti della musica troveranno scaffali dedicati come “Ascolta di nuovo” per riascoltare i brani preferiti e “Esibizioni live, remix e cover” per scoprire diverse versioni delle canzoni che amano. E per chi segue molti canali, ecco lo scaffale “Dai tuoi canali top”.

Anche i podcast e gli Short, i video brevi in stile TikTok, ricevono un trattamento speciale. I podcast avranno una scheda dedicata nella libreria, mentre gli Shorts saranno separati dai video più lunghi nel feed “Guarda dopo” e nella scheda “Iscrizioni”, per una visualizzazione più pulita.

Loop infiniti e anteprime immersive

YouTube ha pensato anche a chi ama rivedere i propri video preferiti all’infinito. Ora sarà possibile mettere in loop qualsiasi contenuto VOD, non solo le playlist, selezionando l’opzione “Loop” dal menu delle impostazioni di riproduzione.

Anche le anteprime stanno diventando più importanti, con anteprime in linea ampliate sulle pagine dei canali, degli abbonamenti e degli argomenti, e il lancio ufficiale delle anteprime immersive dei canali, che mostrano sfondi a schermo intero e spezzoni di video sulle intestazioni dei canali.

Le analitiche per i creator

YouTube ha riservato una sorpresa anche per i creator. Ora avranno accesso a una scheda “Tipo di dispositivo” nelle analitiche di YouTube Studio su mobile e desktop, che mostra il tempo di visione suddiviso per i quattro tipi di dispositivo: mobile, computer, TV e tablet.