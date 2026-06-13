Google Pixel 10 Pro in sconto di 350€ su Amazon ed è il minimo storico

Desideri ottenere uno smartphone di fascia alta che faccia foto spettacolari e che si distingue dagli altri modelli senza però dover spendere una barcata di soldi? Allora vai subito su Amazon e potrai avere il Google Pixel 10 Pro a 749 euro, invece che 1.099 euro.

Sembra incredibile eppure ti assicuro che è tutto vero e non ci sono errori. Siamo di fronte a uno sconto del 32% che ti permette di risparmiare 350 euro sul totale e porta il prezzo al più basso finora registrato su Amazon. In più avrai la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Google Pixel 10 Pro oggi non è da perdere

Sicuramente a questa cifra il Google Pixel 10 Pro è uno dei migliori smartphone top di gamma che puoi acquistare. Ha un bellissimo display OLED Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità massima da 3300 nit. Pesa 207 grammi con uno spessore di 8,6 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP68.

Monta una batteria con capacità da 4870 mAh con ricarica rapida cablata che lo riporta al 55% in circa 30 minuti e ricarica wireless fino a 15 W. A bordo c’è il potente processore Tensor G5 di Google, con coprocessore di sicurezza Titan M2, 16 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB. Garantisce inoltre foto spettacolari grazie a una fotocamera principale posteriore con grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 48 MP e fotocamera interna Dual PD da 42 MP con messa a fuoco automatica.

Insomma uno straordinario smartphone che oggi potrai avere ha molto meno del suo prezzo. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Google Pixel 10 Pro a 749 euro, invece che 1.099 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.