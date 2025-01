YouTube, gli Shorts di 3 minuti disponibili per tutti

A ottobre, YouTube ha annunciato che la durata degli Shorts sarebbe stata presto estesa da 1 a un massimo di 3 minuti. L’aggiornamento è iniziato il 15 ottobre, ma è stato distribuito gradualmente e ora è terminato.

In un post pubblicato su X, la pagina YouTube Liaison, gestita da Rene Ritchie, afferma che la funzione è stata estesa a tutti. Questa mossa dimostra il desiderio di YouTube di avvicinarsi a TikTok, la cui lunghezza massima dei video è di 10 minuti, consentendo contenuti più lunghi nella sezione “contenuti snack”. La piattaforma tiene conto anche delle abitudini dei suoi utenti, sempre più propensi a consumare video di diversi minuti nell’interfaccia tradizionale di YouTube.

Creators have questions about how longer Shorts — up to 3-minute Shorts — are rolling out, and here’s the timeline:

📆 Phase 1, this week: Giving creators a precise date (October 15, 2024) for when any square to vertical video, 3 min or under, uploaded to YouTube would stop… pic.twitter.com/NCPpykCnmp

— YouTube Liaison (@YouTubeLiaison) October 18, 2024