ASRock: le schede madri X870 rompono le CPU AMD Ryzen

I guai che riguardano le rotture improvvise delle CPU AMD Ryzen non si fermano e questa volta riguardano nello specifico i sistemi equipaggiati con schede madri ASRock X870, le quali causano la compromissione fatale dei processori Ryzen 9 9950X. Recentemente, questo tipo di fenomeni sembra interessare molto le schede ASRock: sebbene sia un tipo di problema che interessa anche altri produttori, la sussidiaria di ASUS detiene un pessimo primato che conta ben 200 processori danneggiati, secondo i problemi segnalati. E il numero reale potrebbe essere persino più alto, se si considerano i casi non ancora segnalati.

ASRock: le schede madri X870 mettono definitivamente fuori uso le CPU AMD Ryzen 9 9950X

Il Ryzen 7 9800X3D è stato il modello più colpito nella serie Ryzen 9000 di AMD, anche se altri processori, sia le varianti X3D che quelle normali, hanno avuto problemi analoghi. Uno degli ultimi episodi è stato riportato da uno youtuber, il quale ha raccontato la rottura improvvisa del suo Ryzen 9 9950X installato su una scheda madre ASRock X870 Steel Legend. Nelle immagini condivise, la CPU mostrava segni visibili di danno, come pin scoloriti da segni di bruciatura, probabilmente dovuti a un voltaggio eccessivo.

Tuttavia questo evento non rappresenta ormai una sorpresa, dato che un altro utente ha segnalato un problema simile con un Ryzen 7800X3D, anch’esso caratterizzato da segni di bruciatura, ma che comunque è stato in grado di tornare a funzionare dopo una pulizia. In diversi casi segnalati con i Ryzen 9800X3D, alcune CPU sono tornate a funzionare, mentre altre sono state definitivamente compromesse. Secondo ASRock, i guasti potrebbero essere causati da detriti nel socket, ma è improbabile che così tanti casi siano dovuti a errori degli utenti, un fenomeno mai visto prima su questa scala. La vera causa rimane quindi, allo stato attuale, piuttosto sconosciuta.

Un utente aveva notato un consumo energetico insolitamente alto con il suo Ryzen 7 9800X3D su una scheda madre ASRock X670E Steel Legend, facendo notare come la sua CPU consumasse 170W dopo l’ultimo aggiornamento del BIOS, da cui paiono scaturire i guai. Per molti utenti, però, è stato troppo tardi per accorgersene. Ad oggi si contano 157 Ryzen 7 9800X3D danneggiati, di la maggior parte su schede ASRock. Inoltre si registrano 8 casi di Ryzen 9950X3D guasti, di cui 7 sempre su schede ASRock, e 16 casi di processori Ryzen 9000 non-X3D, 15 dei quali ancora su schede ASRock.

Si tratta ovviamente di numeri tutt’altro che coincidenziali, per cui le schede madri di ASRock appaiono chiaramente come uno dei problemi principali, su cui l’azienda taiwanese dovrà effettuare una necessaria indagine approfondita.