Amazon porta Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus in Italia

C’è l’annuncio ufficiale: Amazon porta in Italia le Fire TV Soundbar. Due versioni, fin da subito disponibili per l’acquisto, differenziate per design e tecnologie in dotazione. Si parte dal prezzo di 109,99 euro per il modello base, grazie allo sconto per il lancio. Così, il colosso dell’e-commerce completa il proprio ecosistema per l’intrattenimento multimediale in salotto, dopo aver lanciato prodotti per lo streaming come Fire TV Stick e televisori con il proprio marchio.

Tutto sulle Fire TV Soundbar di Amazon

Il modello base, Fire TV Soundbar, integra due canali per riprodurre un audio virtuale tridimensionale avvolgente, con supporto per le tecnologie DTS Virtual:X e Dolby Audio. Il design è compatto (poco più di 60 centimetri) e la configurazione con le Smart TV in commercio è semplice. Con il televisore spento, può collegarsi in modalità wireless a smartphone e tablet per lo streaming della musica tramite Bluetooth. Inoltre, ha in dotazione un telecomando che permette di controllare anche il televisore.

La nuova Fire TV Soundbar Plus è invece una soundbar all-in-one a 3.1 canali con supporto per Dolby Atmos, DTS:X e DTS TruVolume. Offre la regolazioni personalizzabili per migliorare ad esempio i dialoghi (Dialogue Enhancer) e un’ampia gamma di frequenze con quattro modalità di ascolto preimpostate: Film, Musica, Sport e Notte. Le dimensioni raggiungono i 94 centimetri.

Infine, i prezzi al lancio. Come già anticipato in apertura, Amazon propone al lancio Fire TV Soundbar a 109,99 euro (invece di 139,99 euro), mentre per il modello Plus la spesa sale a 214,99 euro (invece di 269,99 euro). La disponibilità in Italia è immediata. Concludiamo con le parole di Emma Gilmartin, Director di Fire TV Europe.

Siamo entusiasti di portare la nostra linea Fire TV Soundbar in Italia. Fire TV Soundbar e Fire TV Soundbar Plus offrono un audio di alta qualità a un prezzo accessibile, garantendo ai nostri clienti italiani un’esperienza di intrattenimento ancora più immersiva, grazie a un suono avvolgente che trasforma la fruizione dei loro programmi e film preferiti.