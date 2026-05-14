 Monitor da gaming MSI Mag 256F da 24,5", IPS a 180Hz, oggi tuo a 99€
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Monitor da gaming MSI Mag 256F da 24,5", IPS a 180Hz, oggi tuo a 99€

Il Monitor da gaming MSI Mag 256F da 24,5 pollci, con pannello Rapid IPS da 180Hz e tempo di risposta di 1 ms, oggi è tuo a soli 99€.
Monitor da gaming MSI Mag 256F da 24,5
Tecnologia Tv Monitor
Il Monitor da gaming MSI Mag 256F da 24,5 pollci, con pannello Rapid IPS da 180Hz e tempo di risposta di 1 ms, oggi è tuo a soli 99€.
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Potresti non vederlo da mobile ma considera che sul prezzo di partenza c’è uno sconto del 38% e quindi adesso il risparmio è davvero notevole, quasi 61 euro. Si tratta di un’offerta limitata e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro, ragion per cui devi essere rapido. Inoltre se preferisci potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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MSI Mag 256F da 24,5 pollici in offerta a tempo

Con il monitor da gaming MSI Mag 256F potrai vivere in un’esperienza indimenticabile durante i tuoi videogiochi, riuscendo a catapultarti dentro l’azione. Ha infatti una risoluzione FHD 1920 x 1080 p con un pannello rapid IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e un refresh rate di 180 Hz.

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Garantisce un tempo di risposta minimo di appena 1 ms permettendoti di vedere in anticipo le immagini e di reagire quindi più velocemente rispetto ai tuoi avversari. Ha una cornice ultrasottile su tre lati con una diagonale di 24,5 pollici e una copertura di colori sRGB alla 127% per una gamma cromatica straordinaria. Il filtro per la luce blu ti permette di stare davanti al monitor per tutto il tempo che vuoi senza affaticare la vista e con la DisplayPort 1.2 e la HDMI puoi collegare console di gioco e computer.

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Se non fai alla svelta rischi di arrivare troppo tardi quando il prezzo è tornato alla normalità. Quindi prima che ciò succeda vai su Amazon e acquista il tuo MSI Mag 256F da 24,5 pollici a soli 99 euro, invece che 159,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 14 mag 2026

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Pubblicato il
14 mag 2026
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