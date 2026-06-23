 Prime Day: Fire TV Stick 4K Select crolla a 24,99 euro
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Prime Day: Fire TV Stick 4K Select crolla a 24,99 euro

Fire TV Stick 4K Select è in offerta Prime Day al prezzo di soli 24,99 euro, con sconto del 55%, supporto Alexa+ e streaming Ultra HD.
Prime Day: Fire TV Stick 4K Select crolla a 24,99 euro
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Fire TV Stick 4K Select è in offerta Prime Day al prezzo di soli 24,99 euro, con sconto del 55%, supporto Alexa+ e streaming Ultra HD.
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È l’ultimo modello lanciato da Amazon, il più recente e con supporto ad Alexa+: puoi comprare Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 55% grazie all’offerta dedicata del Prime Day che ha appena preso il via. Ricordiamo che l’evento andrà avanti fino al 26 giugno. È in grado di riprodurre contenuti a risoluzione Ultra HD con HDR10+ e connettività Wi-Fi veloce.

Compra Fire TV Stick 4K Select a -55%

-55% su Fire TV Stick 4K Select è imperdibile

Ha in dotazione la nuova piattaforma Vega OS per supportare funzionalità avanzate e un telecomando con microfono per l’interazione vocale. Ci sono tutte le applicazioni per lo streaming di cui avrai mai bisogno: Netflix, Disney+, DAZN, Infinity, RaiPlay, YouTube e ovviamente Prime Video. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

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Con lo sconto del 55%, Fire TV Stick 4K Select può essere tuo al prezzo finale di soli 24,99 euro, davvero poco. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, la disponibilità è immediata e la consegna inclusa. Arriverà a casa tua in un paio di giorni al massimo se lo ordini in questo momento.

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Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) - Trasmetti in streaming in 4K centinaia di migliaia di film ed episodi TV, e la TV in diretta gratis, trova serie TV più velocemente con Alexa+

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Considerando che l’abbonamento Prime è richiesto per approfittare della promozione, ti consigliamo di attivare il tuo mese di prova, se ancora non lo hai fatto. È a costo zero e potrai sempre cancellare il rinnovo prima della scadenza, così da non andare incontro ad alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 giu 2026
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