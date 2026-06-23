Prime Day: Fire TV Stick 4K Select crolla a 24,99 euro

È l’ultimo modello lanciato da Amazon, il più recente e con supporto ad Alexa+: puoi comprare Fire TV Stick 4K Select con uno sconto del 55% grazie all’offerta dedicata del Prime Day che ha appena preso il via. Ricordiamo che l’evento andrà avanti fino al 26 giugno. È in grado di riprodurre contenuti a risoluzione Ultra HD con HDR10+ e connettività Wi-Fi veloce.

-55% su Fire TV Stick 4K Select è imperdibile

Ha in dotazione la nuova piattaforma Vega OS per supportare funzionalità avanzate e un telecomando con microfono per l’interazione vocale. Ci sono tutte le applicazioni per lo streaming di cui avrai mai bisogno: Netflix, Disney+, DAZN, Infinity, RaiPlay, YouTube e ovviamente Prime Video. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Con lo sconto del 55%, Fire TV Stick 4K Select può essere tuo al prezzo finale di soli 24,99 euro, davvero poco. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, la disponibilità è immediata e la consegna inclusa. Arriverà a casa tua in un paio di giorni al massimo se lo ordini in questo momento.

Considerando che l’abbonamento Prime è richiesto per approfittare della promozione, ti consigliamo di attivare il tuo mese di prova, se ancora non lo hai fatto. È a costo zero e potrai sempre cancellare il rinnovo prima della scadenza, così da non andare incontro ad alcuna spesa.