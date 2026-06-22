 Monitor da gaming Dell (24") FHD con pannello Fast IPS da 240Hz a 108€
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Monitor da gaming Dell (24") FHD con pannello Fast IPS da 240Hz a 108€

Il monitor da gaming Dell da 24 pollici con risoluzione FHD e pannello IPS da 240 Hz oggi è tuo a soli 108€ circa su Amazon.
Monitor da gaming Dell (24
Tecnologia Tv Monitor
Il monitor da gaming Dell da 24 pollici con risoluzione FHD e pannello IPS da 240 Hz oggi è tuo a soli 108€ circa su Amazon.
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Monitor da gaming Dell: ottima scelta per spendere poco

Con il monitor da gaming Dell risparmi tantissimo e hai comunque un prodotto di ottima qualità. Sicuramente è la scelta giusta. Offre un ampio schermo con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e una diagonale da 27 pollici. Ha un refresh rate da ben 240 Hz con un tempo di risposta rapidissimo di appena 0,5 ms per garantire immagini fluide e dettagliate anche quando sono veloci.

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Offre un pannello Fast IPS con copertura cromatica sRGB al 99% per colori reali e brillanti in qualsiasi condizione e in qualsiasi scena. La tecnologia AMD FreeSync Premium mantiene un gameplay fluido e reattivo sia per PC che console. Ha una bassa emissione di luce blu per garantire meno impatto sugli occhi e una cornice sottile che garantisce un’ottima visione. Inoltre potrai avvalerti di 2 porte HDMI e di una DisplayPort.

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Davvero una delle migliori scelte che puoi fare oggi. Quindi non tardare rischiando che l’offerta scada. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming Dell a soli 108,75 euro, invece che 145 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 22 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
22 giu 2026
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