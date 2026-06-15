A 24€ rendi smart il tuo televisore con la Fire TV Stick 4K Select

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Si collega facilmente a qualsiasi televisore o monitor tramite porta HDMI e, con la tecnologia WiFi di ultima generazione, ottieni uno streaming senza buffering e un gaming a bassissima latenza. Ottieni accesso immediato a tutte le piattaforme streaming che vuoi, come Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, Apple TV, RaiPlay, Mediaset Infinity, NOW, Discovery+ e migliaia di altri ancora. Tutto in un unico posto.

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