Prime Video porta HDR10+ ADVANCED sulle nuove TV Samsung

A partire da questo mese, Prime Video inizierà a offrire contenuti compatibili con la nuova tecnologia HDR10+ ADVANCED, già presente sui televisori Samsung più recenti. La distribuzione è prevista a livello globale, partendo dai modelli commercializzati nel 2026.

Cos’è e come funziona HDR10+ ADVANCED

Si tratta di un’evoluzione dello standard High Dynamic Range, in grado di riprodurre immagini

più luminose, dettagliate e immersive, durante la visione di film e serie. È pensata per sfruttare al meglio le capacità degli apparecchi di ultima generazione con schermi di grandi dimensioni con una maggiore profondità cromatica e capacità di elaborazione superiori. Inoltre, preserva l’intento creativo di chi ha dato vita a una pellicola o agli episodi.

Qui sopra il logo. Nel dettaglio, HDR10+ ADVANCED introduce due funzionalità che vale la pena approfondire.

Enhanced Overall Brightness sfrutta metadati statistici avanzati per ottimizzare la luminosità lungo l’intera gamma tonale, mentre il tone mapping basato sull’AI preserva i dettagli nelle scene più scure e migliora la resa delle immagini particolarmente luminose, come quelle sportive e di azione;

sfrutta metadati statistici avanzati per ottimizzare la luminosità lungo l’intera gamma tonale, mentre il tone mapping basato sull’AI preserva i dettagli nelle scene più scure e migliora la resa delle immagini particolarmente luminose, come quelle sportive e di azione; Intelligent Motion Smoothing utilizza metadati scena per scena, consentendo alla TV di adattare dinamicamente l’elaborazione del movimento, mantenendo la naturalezza dei contenuti e offrendo una maggiore fluidità nelle sequenze dinamiche.

Al momento non è dato sapere quali saranno i primi contenuti in arrivo su Prime Video in grado di sfruttare le potenzialità della tecnologia. L’immagine allegata al comunicato stampa mostra però Ride or Die (in italiano Corri o muori), serie ideata da Tessa Coates disponibile sulla piattaforma da un paio di settimane. Chiudiamo con le parole di Taeyong Son, Executive Vice President della Visual Display (VD) Business di Samsung Electronics.