Disney+, le novità di agosto 2026 tra film e serie televisive

L’agosto di Disney+ prevede diverse novità, su tutte The Shards, la nuova serie firmata dallo sceneggiatore e regista statunitense Ryan Murphy. Altri contenuti che arricchiranno il catalogo della piattaforma streaming statunitense sono il documentario su Travis Barker, batterista dei Blink-182, la serie originale di National Geographic con protagonista il cucciolo di leone Kio e il nuovo anime legato alle storie di Star Wars Visions.

In questi giorni Disney+ ha reintrodotto i piani della durata di sei mesi, disponibili a partire da 5,99 euro al mese. La promozione coinvolge tutti i tre piani disponibili – Standard con pubblicità, Standard e Premium – e permette di risparmiare fino al 25%.

Star Wars Visions – The Ninth Jedi

Il 5 agosto arriva in catalogo The Ninth Jedi, il nuovo anime scritto da Mitsuyasu Sakai e diretto da Shunsuke Tada, che rientra nella raccolta delle storie di Star Wars Visions. La protagonista della storia è Lah Kara, destinata a un viaggio epico.

The Shards (prima stagione)

Il giorno seguente, giovedì 6 agosto, debutterà la prima stagione della serie televisiva The Shards, tratta dal romanzo bestseller di Bret Easton Ellis. Al centro della narrazione vi è un gruppo di studenti americani di una scuola privata d’elite della Los Angeles degli anni Ottanta.

Travis Barker: Louder than fear

La settimana seguente, giovedì 13 agosto, sarà il turno di Travis Barker: Louder than fear, documentario che segue la vita del batterista dei Blink-182. In seguito a un incidente aereo da cui è riuscito a sopravvivere per miracolo, l’artista intraprende un viaggio di redenzione.

Lion

Il 20 agosto, infine, spazio a Lion, una serie originale firmata da National Geographic che mostra al pubblico la storia vera di Kio, cucciolo di leone che si renderà protagonista di un viaggio epico per diventare re. Per girare la serie ci sono voluti quattro anni.