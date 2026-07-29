 Il Diavolo veste Prada 2 da oggi disponibile in streaming: ecco come vederlo
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Il Diavolo veste Prada 2 da oggi disponibile in streaming: ecco come vederlo

Il sequel del film con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt sbarca ufficialmente in streaming dopo il grande successo al cinema.
Il Diavolo veste Prada 2 da oggi disponibile in streaming: ecco come vederlo
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Il sequel del film con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt sbarca ufficialmente in streaming dopo il grande successo al cinema.
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Mercoledì 29 luglio è il giorno del debutto de Il Diavolo veste Prada 2 in streaming. Il sequel dell’iconico film con protagoniste Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt sarà disponibile in esclusiva su Disney+ a partire dalla giornata odierna, aggiungendosi così al primo capitolo già presente in catalogo.

Disney+ è disponibile a partire da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità della durata di sei mesi. Al termine l’abbonamento si rinnova a 6,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, semplicemente presentando la disdetta tramite l’area personale del sito ufficiale della piattaforma streaming statunitense.

Pagina offerta Disney+

Nel sequel de Il Diavolo veste Prada sono presenti i protagonisti del precedente film, su tutte Meryl Streep e Anne Hathaway. La pellicola è ambientata nel 2026, a New York: da una parte c’è Andy Sachs (Anne Hathaway), che dopo aver lasciato la redazione di Runway è ormai una giornalista affermata che si appresta a ricevere un importante premio; dall’altra Miranda Priestly (Meryl Streep), il cui ruolo vent’anni dopo è rimasto sempre quello di direttrice di Runway. Per entrambe però le cose sono destinate a cambiare nel giro di pochi giorni.

Al cast, oltre agli storici attori, si sono aggiunti tra gli altri Kenneth Branagh, Lucy Liu e Justin Theroux. Una menzione d’onore infine per Lady Gaga, che nei panni di sé stessa darà vita nel corso del film a uno show notevole proprio in Italia, in occasione della Milano Fashion Week.

Disney+ offre tre diversi piani di abbonamento a partire da 5,99 euro al mese per sei mesi. Il più economico include la pubblicità, il piano Standard da 8,99 euro al mese offre una visione dei contenuti senza interruzioni pubblicitarie più l’opzione Download, mentre il piano Premium da 11,99 euro al mese propone l’esperienza completa con tanto di qualità video fino a 4K UHD, quattro riproduzioni in contemporanea e il supporto al Dolby Atmos.

Pagina offerta Disney+

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Pubblicato il 29 lug 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
29 lug 2026
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