Odissea in streaming gratis? Occhio alle truffe online

Tutti vogliono vedere Odissea. C’è chi cerca il cinema IMAX più vicino per guardare il film come lo ha concepito Christopher Nolan e chi si accontenta del formato tagliato delle sale tradizionali, altri puntano invece direttamente allo streaming. Attenzione perché la pellicola non arriverà sulle piattaforme prima di alcuni mesi, i siti che la stanno già proponendo nascondono quasi certamente una truffa.

Occhio alle truffe: Odissea non è ancora in streaming

È quanto verificato e confermato da Kaspersky, che ha individuato tante pagine che affermano di ospitare l’opera e di metterla a disposizione. Sono accessibili in diverse lingue così da raggiungere un pubblico internazionale. Si tratta di un raggiro che segue uno schema ben preciso.

I siti creati dai cybercriminali promettono lo streaming gratis del film, all’interno di un layout con finte recensioni per sembrare più autentici. Quando si tenta di riprodurlo, però, compare il messaggio di un falso lettore video che chiede di registrarsi per iniziare a vederlo. Proseguendo, viene chiesto di inserire email, nome e cognome, poi una password e i dati bancari per attivare un periodo di prova che in realtà non esiste.

Purtroppo, chi ci casca consegna le proprie informazioni personali e quelle sui metodi di pagamento, con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo fatto un test e uno dei siti in questione (che abbiamo censurato nell’immagine per ragioni di sicurezza) risulta ancora accessibile. Chiudiamo con il commento di Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky.