 Odissea in streaming gratis? Occhio alle truffe online
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Odissea in streaming gratis? Occhio alle truffe online

Se trovi Odissea in streaming gratis, fai attenzione: sono già online molti siti truffa che sfruttano il film di Nolan per rubare dati.
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Se trovi Odissea in streaming gratis, fai attenzione: sono già online molti siti truffa che sfruttano il film di Nolan per rubare dati.
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Tutti vogliono vedere Odissea. C’è chi cerca il cinema IMAX più vicino per guardare il film come lo ha concepito Christopher Nolan e chi si accontenta del formato tagliato delle sale tradizionali, altri puntano invece direttamente allo streaming. Attenzione perché la pellicola non arriverà sulle piattaforme prima di alcuni mesi, i siti che la stanno già proponendo nascondono quasi certamente una truffa.

Occhio alle truffe: Odissea non è ancora in streaming

È quanto verificato e confermato da Kaspersky, che ha individuato tante pagine che affermano di ospitare l’opera e di metterla a disposizione. Sono accessibili in diverse lingue così da raggiungere un pubblico internazionale. Si tratta di un raggiro che segue uno schema ben preciso.

I siti creati dai cybercriminali promettono lo streaming gratis del film, all’interno di un layout con finte recensioni per sembrare più autentici. Quando si tenta di riprodurlo, però, compare il messaggio di un falso lettore video che chiede di registrarsi per iniziare a vederlo. Proseguendo, viene chiesto di inserire email, nome e cognome, poi una password e i dati bancari per attivare un periodo di prova che in realtà non esiste.

Il sito fraudolento che promette lo streaming gratis di Odissea

Purtroppo, chi ci casca consegna le proprie informazioni personali e quelle sui metodi di pagamento, con tutte le conseguenze del caso. Abbiamo fatto un test e uno dei siti in questione (che abbiamo censurato nell’immagine per ragioni di sicurezza) risulta ancora accessibile. Chiudiamo con il commento di Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky.

Spesso vediamo truffatori che cercano di trarre profitto da anteprime di grande risonanza come Odissea, sfruttando l’entusiasmo e la fedeltà dei fan che attendono con impazienza le uscite più importanti. Gli utenti dovrebbero prestare particolare attenzione se un film appena uscito e ancora in programmazione nelle sale dovesse apparire improvvisamente su una piattaforma sconosciuta o dall’aspetto sospetto.

Raccomandiamo vivamente di accedere ai contenuti esclusivamente tramite servizi ufficiali, così da proteggere i propri dati personali ed evitare potenziali perdite finanziarie, tenendosi alla larga da ciò che potrebbe rivelarsi un cavallo di Troia.

Pubblicato il 27 lug 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
27 lug 2026
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