Disney+, la nuova offerta di 3 mesi scade il 28 luglio

A partire da 4,99 euro al mese per tre mesi: questa la nuova offerta di Disney+ che scadrà domani, martedì 28 luglio, per i nuovi abbonati e per tutti coloro che riattiveranno un vecchio abbonamento. Al termine poi dei primi tre mesi il piano si rinnoverà al prezzo in vigore al momento del pagamento.

Con Disney+ è possibile accedere a tutta una serie di contenuti esclusivi, tra cui Originals, serie tv di successo, i film e le serie Marvel, i film di animazione Pixar, i grandi classici Disney, le produzioni firmate Hulu per la televisione, l’intera saga di Star Wars e i documentari di National Geographic.

Tra le novità più attese di questo periodo segnaliamo l’arrivo del sequel de Il Diavolo veste Prada, disponibile in esclusiva sulla piattaforma statunitense Disney+. Il film, campione di incassi dell’ultima primavera, farà il suo esordio in streaming nella giornata di mercoledì 29 luglio.

Tornando invece alla promozione in corso sul sito ufficiale, riepiloghiamo in breve quelli che sono i prezzi scontati nell’ambito dell’ultima iniziativa:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 3 mesi , poi 6,99 euro al mese senza vincoli (possibilità di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi)

, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (possibilità di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi) Standard: 7,99 euro al mese per 3 mesi , poi 10,99 euro al mese senza vincoli o 109,90 euro all’anno (possibilità di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi)

, poi 10,99 euro al mese senza vincoli o 109,90 euro all’anno (possibilità di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi) Premium: 10,99 euro al mese per 3 mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli o 159,90 euro all’anno (possibilità di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi)

Standard con pubblicità, il piano più economico, a differenza delle altre sottoscrizioni include la pubblicità nel corso della visione di film e serie televisive. A partire dal piano Standard vi è l’assenza delle interruzioni pubblicitarie, mentre con il piano Premium si beneficia dell’esperienza completa della piattaforma con tanto di qualità video fino a 4K e quattro riproduzioni in contemporanea.