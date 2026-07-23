Prime Video, le novità di agosto 2026: arriva il documentario su Djokovic

Il catalogo di Prime Video prevede diverse novità per il mese di agosto, una su tutte Novak Djokovic: Il lupo d’inverno, documentario sulla vita privata del tennista che è riuscito a vincere più Slam di chiunque altro nella storia di questo sport (24). L’opera uscirà il 20 agosto, dieci giorni prima dell’inizio dello US Open, quarto e ultimo slam della stagione.

I nuovi iscritti ad Amazon Prime, l’abbonamento che include consegne illimitate e veloci su milioni di articoli e l’accesso all’intero catalogo di Prime Video, beneficiano di un periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Al termine si rinnova a 49,90 euro l’anno o 4,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima senza costi aggiuntivi.

Le principali novità di Prime Video ad agosto

Il 5 agosto debutterà Sterling Point – L’isola dei segreti, una nuova serie televisiva young adult ideata da Megan Park. Al centro della storia c’è la 17enne Annie Jacobson, che in una sola estate vedrà la sua vita cambiare per sempre. Tutti gli otto episodi della prima stagione saranno disponibili il giorno stesso del debutto.

Una settimana più tardi, il 12 agosto, Prime Video si regalerà la quarta stagione di Reacher, la serie tv con protagonista Alan Ritchson. Al lancio saranno disponibili i primi tre episodi, poi la serie proseguirà con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 16 settembre. Nella stessa data del finale di stagione farà inoltre il suo esordio lo spin-off Neagley, disponibile da subito con i suoi otto episodi.

Infine, il 20 agosto sarà disponibile Novak Djokovic: Il lupo d’inverno, il documentario che racconta il tennista più grande mai esistito (statistiche alla mano) ma anche una delle figure più complesse dello sport moderno. Sarà un’occasione per conoscere meglio l’uomo dietro i record, la cui storia non è mai stata raccontata prima.

https://youtu.be/9j6yP24lZLw?si=6YXi2ciuEhxceYzt