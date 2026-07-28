Odissea al cinema, la differenza tra IMAX 70mm e gli altri formati

In Italia non ci sono sale in grado di proiettare Odissea nel formato IMAX 70mm eletto da Christopher Nolan come quello ideale per godersi la sua ultima opera. Le alternative sono due: o prenotare un biglietto aereo per il cinema Flora di Praga (il più vicino a noi) oppure accontentarsi di un altro formato. Vediamo cosa cambia davvero.

IMAX 70mm e gli altri formati di Odissea

La spiegazione migliore è quella che arriva dal sito ufficiale del film, messo online da Universal Pictures. In una delle sue pagine ospita un confronto visivo utile per capire cosa si vede e cosa no in base al tipo di proiezione. Li proponiamo tutti qui di seguito.

IMAX 70mm, formato 1.43:1

È proiettato nel più grande formato analogico disponibile, con una risoluzione elevata e un rapporto d’aspetto 1.43:1. L’immagine riempie l’intero schermo IMAX per tutta la sua altezza.

IMAX, 1.90:1

In formato 1.90:1, con alcune sale IMAX Laser che arrivano al rapporto d’aspetto 1.43:1 più ampio, ma in ogni caso con proiettore digitale. Anche qui, l’immagine riempie l’intero schermo in altezza.

70mm, 2.20:1

Proiettato in pellicola 70 mm, formato analogico ad alta risoluzione che offre immagini luminose, dettagliate e con una resa cromatica naturale, con rapporto d’aspetto 2.20:1.

35mm, 2.39:1

35 mm è il formato cinematografico tradizionale, con immagini nitide e resa cromatica naturale, il rapporto d’aspetto è 2.39:1.

Dolby Vision, 1.85:1/2.39:1

Il sistema laser Dolby Vision offre un contrasto molto elevato, maggiore luminosità e una riproduzione dei colori estremamente accurata, con proiezione nei rapporto d’aspetto 1.85:1 o 2.39:1, in base alla sala.

Large Format, 1.85:1/2.39:1

Su uno schermo di grandi dimensioni con sistema di proiezione laser e rapporto d’aspetto 1.85:1 o 2.39:1, in base alla sala.

Infine, un confronto riepilogativo tra i diversi formati, così da capire cosa cambia dall’uno all’altro per la visione di Odissea. Ricordiamo che la pellicola arriverà in streaming solo tra diversi mesi, attenzione alle tante truffe che stanno circolando.