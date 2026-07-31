L'app Xbox arriva sulle TV Hisense: giochi senza console

Sotto la nuova guida di Asha Sharma, la divisione XBOX (martoriata da pesanti round di licenziamenti) vuole tornare alle proprie origini, ma questo non significa che rinuncerà a concretizzare quella visione fortemente voluta dal predecessore Phil Spencer, trasformando qualsiasi schermo in una piattaforma di gioco. Lo conferma l’arrivo dell’applicazione dedicata sulle TV Hisense e sulle altre basate sulla piattaforma VIDAA OS. L’annuncio è di oggi, ma la distribuzione ha già preso il via da qualche settimana.

Il cloud gaming di XBOX sulle TV Hisense

La dinamica è la stessa di sempre: si scarica l’app, si fa il login e si possono giocare i titoli in cloud gaming, di fatto in streaming, a patto di avere un abbonamento Game Pass attivo (Essential, Premium o Ultimate). I modelli supportati sono quelli lanciati dal 2024 in poi. Tutto ciò che serve sono poi un controller Bluetooth compatibile e, ovviamente, una connessione internet con una buona velocità per non dover fare i conti con il lag.

Nel post condiviso da Microsoft si legge che è consigliato verificare prima che VIDAA OS sia aggiornato alla versione 9.6 (o successiva), poi si può procedere a download dell’applicazione. Il rollout ha già preso il via questo mese ed è graduale, su milioni di televisori.

Continuiamo a portare XBOX su un numero sempre maggiore di dispositivi già in possesso dei giocatori, offrendo loro più modi per accedere ai loro giochi preferiti, soprattutto a coloro che potrebbero non potersi permettere o non giustificare l’acquisto di una console dedicata.

Questa visione potrebbe rivelarsi azzeccata ora che le console next-gen sembrano lontane. La crisi delle memorie sta mettendo in dubbio il lancio delle piattaforme di prossima generazione. Ricordiamo che Microsoft ha confermato ormai diverso tempo fa di essere al lavoro su Project Helix, ma a questo punto possiamo immaginare che non arriverà prima del 2028.