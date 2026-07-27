XBOX down il 27 luglio: tutti gli aggiornamenti

L’immagine qui sotto è tratta dalla status dashboard ufficiale di XBOX: il team di Microsoft afferma che molti servizi sono down, in particolare quelli associati ad account e profilo, store e sottoscrizioni, giochi e gaming, app e dispositivi mobili. Forniremo aggiornamenti in questo articolo, appena disponibili.

Il down dei servizi XBOX del 27 luglio

Curiosamente, il blackout si registra a pochi giorni di distanza da quello che, la scorsa settimana, ha messo fuori uso PlayStation Network per diverse ore. Microsoft è a conoscenza del problema e già al lavoro per risolverlo, come si legge qui sotto.

Va detto che al momento le segnalazioni su Downdetector non sono elevate. Significa che l’impatto sulla piattaforma XBOX Live potrebbe non essere così esteso. C’è anche un intervento del profilo ufficiale su X.

Just checking in on the game library, sign-in, and game launch issue. We know this has been going on a while and appreciate your patience while our teams keep working on it. Watch here or at https://t.co/SoIhwJAdqC for updates. https://t.co/ACxfIrRS5T — XBOX Support (@XBOXSupport) July 27, 2026

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.