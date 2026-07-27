 XBOX down il 27 luglio: tutti gli aggiornamenti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

XBOX down il 27 luglio: tutti gli aggiornamenti

Problemi in corso per i servizi di XBOX : il down è stato confermato da Microsoft, ma il problema è già stato identificato dai tecnici.
XBOX down il 27 luglio: tutti gli aggiornamenti
Entertainment Videogame
Problemi in corso per i servizi di XBOX : il down è stato confermato da Microsoft, ma il problema è già stato identificato dai tecnici.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

L’immagine qui sotto è tratta dalla status dashboard ufficiale di XBOX: il team di Microsoft afferma che molti servizi sono down, in particolare quelli associati ad account e profilo, store e sottoscrizioni, giochi e gaming, app e dispositivi mobili. Forniremo aggiornamenti in questo articolo, appena disponibili.

Il down di XBOX secondo la dashboard di Microsoft

Il down dei servizi XBOX del 27 luglio

Curiosamente, il blackout si registra a pochi giorni di distanza da quello che, la scorsa settimana, ha messo fuori uso PlayStation Network per diverse ore. Microsoft è a conoscenza del problema e già al lavoro per risolverlo, come si legge qui sotto.

Dettagli sul down di XBOX del 27 luglio 2026

Va detto che al momento le segnalazioni su Downdetector non sono elevate. Significa che l’impatto sulla piattaforma XBOX Live potrebbe non essere così esteso. C’è anche un intervento del profilo ufficiale su X.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: XBOX

Pubblicato il 27 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

PlayStation spente, la nuova protesta (che non servirà a nulla)

PlayStation spente, la nuova protesta (che non servirà a nulla)
PlayStation Network (PSN) down il 24 luglio: cosa succede? Risolto

PlayStation Network (PSN) down il 24 luglio: cosa succede? Risolto
Amazon Luna su Prime Video: film, serie e giochi in un solo posto

Amazon Luna su Prime Video: film, serie e giochi in un solo posto
Windows 11, arrivano i giochi Xbox classici con la retrocompatibilità

Windows 11, arrivano i giochi Xbox classici con la retrocompatibilità
PlayStation spente, la nuova protesta (che non servirà a nulla)

PlayStation spente, la nuova protesta (che non servirà a nulla)
PlayStation Network (PSN) down il 24 luglio: cosa succede? Risolto

PlayStation Network (PSN) down il 24 luglio: cosa succede? Risolto
Amazon Luna su Prime Video: film, serie e giochi in un solo posto

Amazon Luna su Prime Video: film, serie e giochi in un solo posto
Windows 11, arrivano i giochi Xbox classici con la retrocompatibilità

Windows 11, arrivano i giochi Xbox classici con la retrocompatibilità
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
27 lug 2026
Link copiato negli appunti