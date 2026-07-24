PlayStation Network (PSN) down il 24 luglio: cosa succede?

Problemi in corso per PlayStation Network , il servizio è down. Questo è il grafico dei feedback inviati da utenti e giocatori al portale Downdetector, come sempre un punto di riferimento in questi casi. Ci sono segnalazioni che riguardano anche titoli come Call of Duty e Fortnite, ma è tutto collegato al malfunzionamento della piattaforma di Sony.

Il down di PSN del 24 agosto: Playstation Network non va

Abbiamo acceso la PS5 per verificare ed effettivamente è impossibile connettersi. Questo il messaggio di errore mostrato dalla console.

Ci sono problemi fin dalla fase di autenticazione, anche attraverso l’applicazione mobile ufficiale (PS App). Ecco uno screenshot che ho appena catturato sul mio smartphone.

Altre testimonianze arrivano dai social, dove sta prendendo piede l’hashtag #psndown che raccoglie post e segnalazioni.

@PlayStation

Ssooooo tell me… How are you planning to make it digital while your servers ARE DOWN?

Y’all realizing that THAT decision will cost you 👀 #PlayStationDown #PSNdown — callmekatniss (@kallmekatniss) July 24, 2026

La beffa è che non funzionano nemmeno i titoli offline che richiedono un controllo in rete all’avvio, per questioni di licenze. E l’impressione è che andrà sempre peggio, con l’addio ai giochi su disco deciso da Sony. Seguiremo la vicenda aggiornando questo articolo in caso di novità.

Aggiornamento (24 luglio 2026, 13:48)

La status dashboard ufficiale dice che è tutto regolare, ma sappiamo che non è così.

Intanto, il numero delle segnalazioni inviate a Downdetector continua ad aumentare.

Aggiornamento (24 luglio 2026, 14:06)

La situazione continua a essere problematica, da Sony non è arrivata alcuna comunicazione.

Aggiornamento (24 luglio 2026, 14:27)

Forse i problemi sono in via di risoluzione. Da un nuovo test, il login alla PS App è andato a buon fine. Niente da fare invece su PS5, che continua a mostrare errori.

Aggiornamento (24 luglio 2026, 15:06)

Prosegue il down. Pomeriggio difficile per i giocatori. Dal test su PS5 risulta ancora tutto fermo.

Aggiornamento (24 luglio 2026, 15:35)

Tra chi ha sottolineato la portata mondiale del down c’è il profilo ufficiale X di Anonymous. Va sottolineato che il collettivo non ha rivendicato alcuna responsabilità per quanto sta accadendo.

PlayStation Network is down worldwide. — Anonymous (@YourAnonOne) July 24, 2026

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.