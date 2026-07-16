Ha ricreato l'emulatore CRT perfetto per il retrogaming

Gli appassionati di retrogaming sanno bene che il limite più grande con cui fare i conti oggi, nel tentativo di giocare a un vecchio titolo, è quello rappresentato dallo schermo. O si ha a disposizione un monitor CRT (o un televisore di altri tempi) oppure bisogna ricorrere a stratagemmi come filtri ed effetti che ne simulano le caratteristiche. E non sono mai davvero convincenti. Insomma, il primo Super Mario Bros. a 8-bit su un pannello 4K non è quella gioia per gli occhi che si potrebbe immaginare.
L’emulatore CRT con lo sfarfallio del televisore
A questo proposito, segnaliamo l’idea di GOROman, ex ingegnere di SEGA e Facebook. Ha creato un emulatore per macOS realistico a tal punto da riprodurre uno sfarfallio quando il dispositivo viene colpito (sì, una volta eravamo poco gentili con le TV). Per questa speciale feature sfrutta il microfono integrato.
皆様の要望にお応えして、テレビ画面叩きに対応しました！ https://t.co/Bg75IsbW28 pic.twitter.com/DJJjhuOC7x
— Null-O (@GOROman) July 14, 2026
Il progetto si chiama famicom-rf-hackrf-decoder, con riferimento diretto al nome giapponese della console Nintendo nota da noi come NES. Funziona così: utilizza un ricevitore SDR open source chiamato HackRF One per acquisire il segnale video RF VHF generato da un Famicom originale, il software lo decodifica e visualizza in tempo reale sul computer. Tutto questo per visualizzare su un LCD moderno ciò che è stato pensato per essere mostrato sul canale VHF di un televisore. Nell’elaborazione si tiene conto anche di oscillazioni della sincronizzazione e instabilità della resa cromatica.
ブラウン管（CRT）のエミュレーション作ってるんだが、スーパーリアルになったw pic.twitter.com/BWyor9NcnN
— Null-O (@GOROman) July 14, 2026
Vedremo se l’idea sfocerà in qualcosa di concreto o se rimarrà un simpatico esercizio di stile. Di certo, potrebbe far gola agli appassionati di retrogaming che non possono permettersi un cabinato tradizionale da mettere in casa. O che faticano a trovare un vecchio televisore o un monitor a tubo catodico. Per maggiori informazioni c’è il repository GitHub dedicato.