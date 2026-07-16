Ha ricreato l'emulatore CRT perfetto per il retrogaming

Gli appassionati di retrogaming sanno bene che il limite più grande con cui fare i conti oggi, nel tentativo di giocare a un vecchio titolo, è quello rappresentato dallo schermo. O si ha a disposizione un monitor CRT (o un televisore di altri tempi) oppure bisogna ricorrere a stratagemmi come filtri ed effetti che ne simulano le caratteristiche. E non sono mai davvero convincenti. Insomma, il primo Super Mario Bros. a 8-bit su un pannello 4K non è quella gioia per gli occhi che si potrebbe immaginare.

L’emulatore CRT con lo sfarfallio del televisore

A questo proposito, segnaliamo l’idea di GOROman, ex ingegnere di SEGA e Facebook. Ha creato un emulatore per macOS realistico a tal punto da riprodurre uno sfarfallio quando il dispositivo viene colpito (sì, una volta eravamo poco gentili con le TV). Per questa speciale feature sfrutta il microfono integrato.

Il progetto si chiama famicom-rf-hackrf-decoder, con riferimento diretto al nome giapponese della console Nintendo nota da noi come NES. Funziona così: utilizza un ricevitore SDR open source chiamato HackRF One per acquisire il segnale video RF VHF generato da un Famicom originale, il software lo decodifica e visualizza in tempo reale sul computer. Tutto questo per visualizzare su un LCD moderno ciò che è stato pensato per essere mostrato sul canale VHF di un televisore. Nell’elaborazione si tiene conto anche di oscillazioni della sincronizzazione e instabilità della resa cromatica.

Vedremo se l’idea sfocerà in qualcosa di concreto o se rimarrà un simpatico esercizio di stile. Di certo, potrebbe far gola agli appassionati di retrogaming che non possono permettersi un cabinato tradizionale da mettere in casa. O che faticano a trovare un vecchio televisore o un monitor a tubo catodico. Per maggiori informazioni c’è il repository GitHub dedicato.