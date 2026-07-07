Nintendo dice addio a Switch: c'è una data per lo stop alle vendite

Un po’ a sorpresa, è arrivato l’annuncio dello stop alle vendite per Nintendo Switch. La casa di Super Mario ha deciso di interrompere la distribuzione della console a partire dal prossimo anno, appena prima di celebrare i dieci anni dal lancio. Il futuro è di Switch 2: anche per la nuova console sono previste novità.

Stop alle vendite di Switch da febbraio

L’azienda lo ha fatto sapere aggiornando una pagina del sito ufficiale (link a fondo articolo), in cui mette nero su bianco le tempistiche dell’addio, che avverrà a febbraio 2027. Le unità non saranno più distribuite ai rivenditori e nemmeno attraverso lo store di proprietà. Ecco quanto si legge.

Da febbraio 2027, quasi dieci anni dopo il lancio di Nintendo Switch a marzo 2017, Nintendo cesserà di vendere ai rivenditori alcuni hardware della famiglia di console Nintendo Switch, nello specifico Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch (modello OLED.) Anche la vendita di hardware Nintendo Switch sul Nintendo Store cesserà a febbraio 2027.

Per il modello OLED, quello più recente, la produzione proseguirà fino a fine anno, in modo da soddisfare le richieste. A conti fatti, sta per chiudersi un’era, quella della console che ha permesso a Nintendo di rialzare la testa dopo l’esperimento poco riuscito con Wii U (la precedente Wii aveva invece centrato e superato ogni obiettivo).

Arriva la Switch 2 con batteria sostituibile

Restando in tema, sappiamo da oltre un mese che in Europa è in arrivo una versione della nuova Switch 2 dotata di batteria sostituibile. Accadrà sempre all’inizio del prossimo anno e c’è già una data precisa: dal 18 febbraio 2027. Questo cambiamento è stato implementato per conformarsi a quanto prevedono le leggi del Vecchio Continente. Non sono previsti cambi di prezzi, ma ricordiamo che dall’1 settembre la console costerà di più, passando dagli attuali 469,99 euro al nuovo prezzo di 499,99 euro. La crisi delle memorie non risparmia proprio nessuno.