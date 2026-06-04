Switch 2 cambia in Europa: arriva la batteria sostituibile

Nintendo ha confermato che, a partire dal prossimo anno, la versione della Switch 2 venduta in Europa conterrà una batteria sostituibile. Lo farà per conformarsi al regolamento sul tema in vigore nel Vecchio Continente, come annunciato in un documento condiviso sul sito ufficiale. È una buona notizia soprattutto per chi utilizza la console in mobilità e che, nel tempo, è inevitabilmente destinato a dover fare i conti con un’autonomia in diminuzione. Poter rimpiazzare il modulo senza dover ricorrere all’assistenza sarà di grande aiuto.

Arriva la Switch 2 con batteria sostituibile

Più precisamente, la data in cui l’azienda di Super Mario inizierà a proporre questo modello online e nei negozi è il 18 febbraio 2027. Al momento sta implementando le misure necessarie a rispettare tali requisiti, preparando versioni di prodotti che risultino conformi al regolamento Ue .

Le nuove versioni potranno essere facilmente riconosciute perché accompagnate da numeri di modello che iniziano con la sigla BEE e dal codice aggiuntivo OSM visibile sulla confezione. Non è dato sapere se arriveranno anche in mercati diversi da quello europeo.

Non dovrebbe esserci un cambio di prezzo, almeno non legato a questo motivo. Sappiamo comunque che Nintendo ha già confermato che a partire da fine estate (1 settembre) la console costerà di più, passando dagli attuali 469,99 euro a 499,99 euro per l’edizione senza alcun gioco incluso. Una decisione annunciata a inizio maggio e giustificata con la necessità di mitigare l’impatto delle diverse variazioni delle condizioni di mercato .

Tornando alla sostituzione della batteria, dando un’occhiata al tutorial di iFixit l’operazione sembra al momento piuttosto complessa. Per farlo è necessario rimuovere delle viti, scaldare degli adesivi con un asciugacapelli o una pistola termica (con il rischio di danneggiarlo), sollevarli infilando una lama nella scocca del dispositivo, fare leva in più punti sulla cover, rimuovere componenti interni e altro ancora. Insomma, non proprio una passeggiata fai-da-te.