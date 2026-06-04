Switch 2 cambia in Europa: arriva la batteria sostituibile

Nintendo ha confermato che, a partire dal prossimo anno, la versione della Switch 2 venduta in Europa conterrà una batteria sostituibile. Lo farà per conformarsi al regolamento sul tema in vigore nel Vecchio Continente, come annunciato in un documento condiviso sul sito ufficiale. È una buona notizia soprattutto per chi utilizza la console in mobilità e che, nel tempo, è inevitabilmente destinato a dover fare i conti con un’autonomia in diminuzione. Poter rimpiazzare il modulo senza dover ricorrere all’assistenza sarà di grande aiuto.
Arriva la Switch 2 con batteria sostituibile
Più precisamente, la data in cui l’azienda di Super Mario inizierà a proporre questo modello online e nei negozi è il 18 febbraio 2027. Al momento sta
implementando le misure necessarie a rispettare tali requisiti, preparando versioni di prodotti che risultino conformi al regolamento Ue.
Le nuove versioni potranno essere facilmente riconosciute perché accompagnate da numeri di modello che iniziano con la sigla BEE e dal codice aggiuntivo OSM visibile sulla confezione. Non è dato sapere se arriveranno anche in mercati diversi da quello europeo.
Non dovrebbe esserci un cambio di prezzo, almeno non legato a questo motivo. Sappiamo comunque che Nintendo ha già confermato che a partire da fine estate (1 settembre) la console costerà di più, passando dagli attuali 469,99 euro a 499,99 euro per l’edizione senza alcun gioco incluso. Una decisione annunciata a inizio maggio e giustificata con la necessità di mitigare
l’impatto delle diverse variazioni delle condizioni di mercato.
Tornando alla sostituzione della batteria, dando un’occhiata al tutorial di iFixit l’operazione sembra al momento piuttosto complessa. Per farlo è necessario rimuovere delle viti, scaldare degli adesivi con un asciugacapelli o una pistola termica (con il rischio di danneggiarlo), sollevarli infilando una lama nella scocca del dispositivo, fare leva in più punti sulla cover, rimuovere componenti interni e altro ancora. Insomma, non proprio una passeggiata fai-da-te.