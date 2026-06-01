ASUS ROG XBOX Ally X20: console celebrativa con occhiali AR

ASUS ha annunciato una nuova versione della console portatile per celebrare i 20 anni del marchio ROG (Republic of Gamers). La ROG XBOX Ally X20 condivide molte specifiche con la versione standard, ma è presente uno schermo di migliore qualità. Verrà offerta insieme agli occhiali ROG XREAL R1 Edition 20 per la realtà aumentata.

ASUS ROG XBOX Ally X20: specifiche complete

ASUS afferma che la ROG XBOX Ally X20 è un oggetto da collezione. Il telaio della console è in plastica nera trasparente e consente di vedere il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme e il sistema di raffreddamento. La vera novità è rappresentata dallo schermo OLED Nebula HDR da 7,4 pollici con risoluzione di 1920×1080 pixel, refresh rate di 120 Hz, luminosità massima di 1.400 nits, rivestimento antiriflesso, supporto Dolby Vision HDR e AMD FreeSync Premium Pro.

Dato che pannelli OLED sono più sensibili al calore rispetto ai tradizionali display LCD, ASUS ha riprogettato il sistema di raffreddamento per convogliare un maggiore flusso d’aria direttamente al processore, mantenendo la temperatura superficiale del display il più basso possibile.

La console celebrativa ha inoltre un Transforming D-Pad. Nella sua configurazione standard offre il classico movimento a quattro direzioni, ma può essere facilmente convertito in un controllo a otto direzioni, ideale per i giochi di combattimento. I pulsanti frontali sono ora a filo con il telaio, mentre il retro delle impugnature hanno un rivestimento gommato.

I joystick ad effetto Hall sono stati sostituiti con joystick TMR (Tunneling Magnetoresistance) che offrono una maggiore precisione e una migliore reattività. Le altre specifiche sono invariate: 24 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 1 TB, slot per microSD, jack audio, due porte USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali e batteria da 80 Wh.

Nella confezione ci saranno anche gli occhiali ROG XREAL R1 Edition 20. Possono essere collegati alla porta USB Type-C della console per giocare in modo più immersivo. L’utente vede uno schermo virtuale da 171 pollici alla distanza di 4 metri. Gli occhiali hanno un display micro-OLED (risoluzione full HD e refresh rate di 240 Hz).

Considerando i prezzi di occhiali (849 euro) e console (999 euro), il bundle avrà quasi certamente un prezzo superiore a 2.000 euro.