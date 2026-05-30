Kena Mobile: per soli 7,99€ non crederai mai a tutti i giga che ci sono

Quest’estate navighi senza pensieri. Kena Mobile ha un’offerta che parla chiaro: tanti giga, velocità 5G e un prezzo che quasi non ci credi. Kena Mobile ha deciso di risolvere il problema dei giga che finiscono troppo presto: 250 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 7,99€ al mese.

Cosa include l’offerta più vantaggiosa dell’estate

Il pacchetto è completo e senza sorprese nascoste:

250 GB in 5G – una quantità di dati che basta e avanza per streaming, social, videochiamate, mappe e tutto il resto. Se attivi la Ricarica Automatica, salgono addirittura a 350 GB. Numeri che fino a poco tempo fa erano impensabili per meno di 10€.

– una quantità di dati che basta e avanza per streaming, social, videochiamate, mappe e tutto il resto. Se attivi la Ricarica Automatica, salgono addirittura a 350 GB. Numeri che fino a poco tempo fa erano impensabili per meno di 10€. Minuti illimitati – chiami quanto vuoi, senza contare i secondi o preoccuparti dello scatto alla risposta.

– chiami quanto vuoi, senza contare i secondi o preoccuparti dello scatto alla risposta. 200 SMS inclusi -perché ogni tanto serve ancora.

-perché ogni tanto serve ancora. Rete TIM con copertura al 99% – Kena Mobile viaggia sulla rete TIM, una delle più capillari d’Italia, con velocità fino a 250 Mbps in download. 5G dove c’è, 4G dove serve.

– Kena Mobile viaggia sulla rete TIM, una delle più capillari d’Italia, con velocità fino a 250 Mbps in download. 5G dove c’è, 4G dove serve. Roaming in UE incluso – fino a 12 GB utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea con i bundle dell’offerta. Perfetto per chi viaggia d’estate senza voler attivare nulla di extra.

7,99€ al mese per 250 GB in 5G è un cambio di prospettiva. Per anni il mercato mobile italiano ha abituato gli utenti a pagare di più per avere di meno. Kena Mobile ribalta questa logica con una tariffa che ha senso nel 2026, quando lo smartphone è diventato il principale strumento di connessione con il mondo. È l’offerta giusta per gli studenti fuori sede che non possono spendere troppo ma hanno bisogno di restare sempre connessi. Per chi lavora in mobilità. Per chi quest’estate vuole godersi ogni momento senza l’ansia del traffico dati esaurito. Il costo di attivazione è di 2€ e scende a zero se accetti i consensi commerciali. La SIM arriva a casa gratuitamente. Si può attivare tutto online in pochi minuti con SPID o CIE, oppure optare per eSIM senza aspettare nulla.