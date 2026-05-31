 Computex 2026: Acer annuncia tre nuovi tablet Android
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Computex 2026: Acer annuncia tre nuovi tablet Android

Inconia Duo S14, S12 e D12 sono i nuovi tablet Android per visualizzazione e creazione dei contenuti annunciati da Acer al Computex 2026.
Computex 2026: Acer annuncia tre nuovi tablet Android
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Inconia Duo S14, S12 e D12 sono i nuovi tablet Android per visualizzazione e creazione dei contenuti annunciati da Acer al Computex 2026.
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Acer ha svelato tre nuovi tablet Android al Computex 2026. Gli Iconia Duo S14, S12 e D12 possono essere utilizzati sia per la visualizzazione dei contenuti che per la produttività, sfruttando gli accessori (tastiera staccabile, cavalletto magnetico e stilo). Tutti integrano processori MediaTek. Arriveranno sul mercato europeo nel corso del terzo trimestre.

Acer Iconia Duo S14, S12 e D12

Il nuovo Acer Iconia Duo S14 è un tablet progettato per la creatività professionale e può sostituire un notebook. Ha infatti un ampio schermo OLED da 14 pollici con risoluzione di 2880×1840 pixel e refresh rate di 120 Hz. Integra il processore Dimensity 8300, affiancato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage.

Acer Iconia Duo S14

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 13 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, quattro altoparlanti, slot per microSD fino a 1 TB, due porte USB Type-C, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e GPS, lettore di impronte digitali e batteria da 10.000 mAh. Il sistema operativo è Android 16.

Iconia Duo S12 è una versione più compatta con schermo OLED da 12,2 pollici (risoluzione di 2800×1840 pixel e refesh rate di 120 Hz). Integra il processore Dimensity 7400, affiancato da 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage.

Acer Iconia Duo S12

Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, due altoparlanti, slot per microSD fino a 1 TB, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e GPS, batteria da 8.000 mAh. Il sistema operativo è Android 16.

Infine, Iconia Duo D12 è un tablet di fascia bassa con schermo IPS da 12,2 pollici (risoluzione di 2400×1600 pixel e refesh rate di 90 Hz). Integra il processore Helio G99, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Acer Iconia Duo D12

Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 8 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, due altoparlanti, slot per microSD, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, batteria da 8.000 mAh. Il sistema operativo è Android 16.

Fonte: Acer

Pubblicato il 31 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
31 mag 2026
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