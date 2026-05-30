Realme 16 Pro 5G: ottima batteria, spettacolare fotocamera e prezzo conveniente

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Realme 16 Pro 5G: il medio gamma che costa meno

Il Realme 16 Pro 5G è indubbiamente un ottimo mediogramma e garantisce ottime performance e un design accattivante e leggero. Ha un display AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima di 1400 nit. Pesa 192 grammi, ha uno spessore di 7,8 mm ed è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP69.

A bordo troviamo il potente processore Mediatek Dimensity 7300 Max supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. C’è uno scomparto fotografico eccellente con una fotocamera posteriore principale da 200 MP e una fotocamera anteriore da 50 MP. La batteria non si esaurisce mai con la sua capacità da 6500 mAh e la ricarica cablata veloce da 45 W. Inoltre possiede il sistema operativo basato su Android 16 con interfaccia Realme UI 7.0 che risulta fluido e intuitivo.

Una grandissima occasione dunque da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò vola su Amazon e metti nel tuo carrello il Realme 16 Pro 5G a soli 313,99 euro, invece che 429,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.