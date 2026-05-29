Xiaomi annuncia il nuovo tablet REDMI Pad 2 9.7

Insieme agli smartphone della serie Xiaomi 17T, il produttore cinese ha annunciato il nuovo tablet REDMI Pad 2 9.7. Tra le caratteristiche hardware spiccano lo schermo con risoluzione 2K, il telaio in metallo e l’elevata autonomia. Può essere già acquistato dagli utenti italiani sul sito ufficiale.

REDMI Pad 2 9.7: specifiche e prezzo

Il REDMI Pad 2 9.7 ha un telaio unibody in lega di alluinio (colori Silver e Graphite Grey) e uno schermo IPS da 9,7 pollici con risoluzione 2K (2048×1280 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di 600 nits. Ha ricevuto le certificazioni TÜV Rheinland che indicano la bassa emissione di luce blu e l’assenza di sfarfallii. Dimensioni e peso sono 226,51×147,97×7,4 millimetri e 406 grammi, rispettivamente.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 6s Gen 4, 4 GB di RAM LPDDR4X, 64/128 GB di storage UFS 2.2, slot per microSD fino a 2 TB, fotocamera posteriore da 8 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, sensore di luce ambientale, porta USB Type-C e batteria da 7.600 mAh con ricarica rapida da 18 Watt e autonomia fino a 1,7 giorni (nella confezione non c’è l’alimentatore).

Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16. Sono ovviamente supportati servizi e funzionalità di Google, tra cui Cerchia e Cerca. Xiaomi Interconnectivity consente la condivisione degli appunti tra tablet e smartphone (su entrambi deve esserci HyperOS 3), oltre alla sincronizzazione delle chiamate (l’utente può rispondere dal tablet).

I prezzi del REDMI Pad 2 9.7 sono 179,90 euro (4GB+64GB) e 199,90 euro (4GB+128GB). In regalo ci sono due mesi di YouTube Premium.