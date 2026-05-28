Xiaomi 17T e 17T Pro: teleobiettivo 5x e autonomia esagerata

Durante l’evento di Vienna sono stati annunciati i nuovi Xiaomi 17T e 17T Pro. Sono smartphone di fascia alta con specifiche inferiori a quelle della serie Xiaomi 17, ma offrono caratteristiche molto interessanti, come il teleobiettivo 5x e l’elevata autonomia della batteria. Possono essere già acquistati sul sito italiano del produttore cinese.

Xiaomi 17T Series: specifiche e prezzi

I due smartphone condividono lo stesso design (a differenza delle serie Xiaomi 17). Entrambi hanno un telaio in lega di alluminio resistente a polvere e acqua (IP68), angoli arrotondati e un modulo fotografico di forma quadrata con tre lenti. Le differenze principali sono display, processore e batteria.

Xiaomi 17T ha uno schermo AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione di 2756×1268 pixel e refresh rate di 120 Hz, mentre Xiaomi 17T Pro ha uno schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione di 2772×1280 pixel e refresh rate di 144Hz, entrambi con luminosità massima di 3.500 nits. I processori sono MediaTek Dimensity 8500-Ultra (17T) e Dimensity 9500 (17T Pro).

Le batterie sono da 6.500 mAh (ricarica rapida da 67 Watt e inversa da 22,5 Watt) per Xiaomi 17T e 7.000 mAh (ricarica rapida da 100 Watt, wireless da 50 Watt e inversa da 22,5 Watt) per Xiaomi 17T Pro. L’autonomia raggiunge le 17,2 e 20,3 ore con uso continuo. Nella confezione non è presente l’alimentatore.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori con ottiche Leica da 50, 50 e 12 megapixel (principale, tele a periscopio con zoom ottico 5x e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB (1 TB solo per 17T Pro) di storage UFS 4.1, lettore di impronte digitali in-display, connettività Wi-Fi 6E (Wi-Fi 7 per 17T Pro), Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo e porta USB Type-C.

Il sistema operativo è HyperOS 3 basato su Android 16. I prezzi dello Xiaomi 17T sono 749,90 euro (12GB+256GB) e 799,90 euro (12GB+512GB). I prezzi dello Xiaomi 17T Pro sono 899,90 euro (12GB+256GB), 999,90 euro (12GB+512GB) e 1.099,90 euro (12GB+1TB).