Caricatore USB da 70W con 3 porte per ricaricare velocemente di tutto (-30%)

Ti sei stufato di dover cercare il caricatore per il tuo dispositivo in giro per casa senza mai trovare quello giusto? Oppure viaggiare con tre o quattro caricabatterie diversi? Allora vai immediatamente su Amazon e risolvi il problema con una piccola spesa. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello questo caricatore USB firmato Anker a soli 34,99 euro, anziché 49,99 euro.

Con lo sconto del 30% potrai risparmiare 15 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa un caricabatterie eccezionale. È potente, versatile e gode di protezioni che non rovinano i tuoi dispositivi collegati. A questa cifra è sicuramente un ottimo offerta.

Caricatore USB Anker da 70W con 3 porte veloci

Una delle cose più interessanti del caricatore USB Anker è la sua potenza da 70 W che ti permetterà quindi di ricaricare qualsiasi dispositivo, anche diversi laptop. Inoltre questo lo rende molto veloce e in appena 35 minuti riuscirai a vedere anche le batterie più potenti salire almeno al 50%.

Con le sue tre porte USB, due Type-C e una Type-A, avrai un estrema versatilità e potrai ricaricare in contemporanea fino a tre dispositivi risparmiando diverso tempo. Così potrai usare solo questo caricatore per tutti i device che desideri, anche quando sei fuori casa. Ha un design compatto e leggero con corpo testurizzato, finitura lucida e telaio in metallo. Occupa poco spazio nella presa della corrente e offre protezioni che garantiscono la massima sicurezza ai tuoi dispositivi collegati.

Non perdere tempo perché un’occasione del genere è destinata a durare poco e sarebbe davvero un peccato non riuscire ad avvalersene. Quindi prima che sia tardi e tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo caricatore USB Anker a soli 34,99 euro, anziché 49,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.