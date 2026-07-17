POCO X8 Pro (12/512GB): il mid-range che sbaraglia tutti è ora in offerta

Stai cercando uno smartphone di fascia medio alta che non costi un esagerazione e garantisca ottime performance? Allora dai un’occhiata a questa promozione. In questo momento su Amazon puoi acquistare il POCO X8 Pro da 512 GB a soli 399,90 euro, invece che 479,90 euro.

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POCO X8 Pro è una mid-range che ha pochi rivali

Il POCO X8 Pro riesce a rivaleggiare con smartphone della stessa fascia garantendo in confronto prestazioni migliori e una straordinaria batteria. Possiamo infatti notare che monta il potente processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra che in questa versione viene supportato da ben 12 GB di RAM per garantire ottime perfomance. La memoria interna è da 512 GB e quindi non ti dovrai preoccupare di nulla.

Ha un bellissimo display AMOLED da 6,59 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, luminosità massima di 3500 nit per risultare visibile persino di fronte alla luce del sole diretta. Si presenta poi con una batteria gigante da 6500 mAh inesauribile, con ricarica rapida da 100 W e ricarica inversa da 27 W. Possiede diversi funzioni interessanti gestiti dalla IA come ad esempio la possibilità di fare ricerche con Google semplicemente cerchiamo l’oggetto in questione. Unica cosa non al top lo scomparto fotografico che comunque ha una fotocamera posteriore principale Sony IMX882 da 50 MP e una fotocamera interna da 20 MP.

Questa è davvero una grande opportunità per portarsi a casa uno smartphone di tutto rispetto senza dover pagare un’esagerazione. Dunque corri su Amazon e acquista il tuo POCO X8 Pro da 512 GB a soli 399,90 euro, invece che 479,90 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.