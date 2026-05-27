HONOR Magic6 Pro 5G a un prezzo da capogiro su eBay (ricondizionato)

Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione che ti permette di avere uno smartphone ricondizionato con garanzia di 12 mesi a un prezzo davvero stracciato. Vai subito su eBay e potrai acquistare l’HONOR Magic6 Pro 5G a soli 436 euro circa, invece che 1.299,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento.

Come dicevamo si tratta di un prodotto ricondizionato (molto buono) che è stato ispezionato, pulito e testato da venditore verificato, su cui potrebbero esserci lievi segni di usura. È perfettamente funzionante come il nuovo e ha una batteria con almeno l’80% di durata. Potrai anche dilazionare il pagamento in 3 rate da 153 euro a interessi zero con Klarna.

HONOR Magic6 Pro 5G (ricondizionato): affare vero

Sicuramente a questa cifra l’HONOR Magic6 Pro 5G, benché sia un prodotto ricondizionato, è un vero affare. Siamo di fronte a uno smartphone che garantisce foto spettacolari grazie a una fotocamera posteriore con sensore principale e ultra grandangolare da 50 MP, periscopica da 180 MP e camera frontale da 50 MP. Il sistema operativo è un Android 14 con interfaccia Magic UI 8.

A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 GB di RAM e una memoria enorme da 512 GB. Offre poi una super batteria da 5600 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 66 W per riaverlo al 100% in pochissimo tempo. Anche esteticamente molto bello, seppur non abbia un peso piuma, con i suoi 229 grammi. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 e gode di un display OLED LTPO da 6,8 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz.

Insomma un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Quindi corri su eBay e acquista il tuo HONOR Magic6 Pro 5G a soli 436 euro circa, invece che 1.299,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.