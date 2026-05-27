 HONOR Magic6 Pro 5G a un prezzo da capogiro su eBay (ricondizionato)
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HONOR Magic6 Pro 5G a un prezzo da capogiro su eBay (ricondizionato)

L'HONOR Magic6 Pro 5G la 512 GB, ricondizionato molto buono con garanzia di 12 mesi, è in offerta su eBay a un prezzaccio.
HONOR Magic6 Pro 5G a un prezzo da capogiro su eBay (ricondizionato)
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L'HONOR Magic6 Pro 5G la 512 GB, ricondizionato molto buono con garanzia di 12 mesi, è in offerta su eBay a un prezzaccio.
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Oggi abbiamo deciso di segnalarti una promozione che ti permette di avere uno smartphone ricondizionato con garanzia di 12 mesi a un prezzo davvero stracciato. Vai subito su eBay e potrai acquistare l’HONOR Magic6 Pro 5G a soli 436 euro circa, invece che 1.299,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento.

Come dicevamo si tratta di un prodotto ricondizionato (molto buono) che è stato ispezionato, pulito e testato da venditore verificato, su cui potrebbero esserci lievi segni di usura. È perfettamente funzionante come il nuovo e ha una batteria con almeno l’80% di durata. Potrai anche dilazionare il pagamento in 3 rate da 153 euro a interessi zero con Klarna.

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HONOR Magic6 Pro 5G (ricondizionato): affare vero

Sicuramente a questa cifra l’HONOR Magic6 Pro 5G, benché sia un prodotto ricondizionato, è un vero affare. Siamo di fronte a uno smartphone che garantisce foto spettacolari grazie a una fotocamera posteriore con sensore principale e ultra grandangolare da 50 MP, periscopica da 180 MP e camera frontale da 50 MP. Il sistema operativo è un Android 14 con interfaccia Magic UI 8.

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A bordo troviamo il potente processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 GB di RAM e una memoria enorme da 512 GB. Offre poi una super batteria da 5600 mAh con ricarica cablata da 80 W e ricarica wireless da 66 W per riaverlo al 100% in pochissimo tempo. Anche esteticamente molto bello, seppur non abbia un peso piuma, con i suoi 229 grammi. Inoltre è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 e gode di un display OLED LTPO da 6,8 pollici dotato di refresh rate da 120 Hz.

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Insomma un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Quindi corri su eBay e acquista il tuo HONOR Magic6 Pro 5G a soli 436 euro circa, invece che 1.299,90 euro, inserendo il codice promozionale FRIT26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine subito potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 mag 2026

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27 mag 2026
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