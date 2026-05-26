Tastiera Android 17, si può nascondere il globo del cambio lingua

Quel piccolo globo in basso a destra sulla tastiera Gboard, quello che permette di cambiare la lingua o la tastiera, è utilissimo per chi scrive in più lingue. Per chi scrive in una sola, è spazio sprecato, e a volte l’icona si preme per sbaglio. Android 17 aggiungerà finalmente l’opzione per nasconderla.

Il tasto cambio tastiera di Gboard diventa opzionale con Android 17

Android Authority ha individuato nel codice di Android 17 QPR1 beta 3 una nuova impostazione: “Mostra il tasto di cambio tastiera.” Disattivandola, l’icona a forma di globo scompare dalla tastiera, liberando spazio nell’angolo in basso. Il tasto sparisce anche se si hanno più lingue o tastiere configurate.

Il cambio lingua non viene eliminato, viene solo spostato. Basta tenere premuta la barra spaziatrice di Gboard e appare la lista di tutte le lingue e tastiere disponibili. Un passaggio in più rispetto al tap singolo sul globo, ma con il vantaggio di un’interfaccia più pulita.

Per chi ha senso

Per chi scrive in una sola lingua e non usa tastiere alternative, il globo è un pulsante che non serve mai. Rimuoverlo dà più respiro alla tastiera, specialmente sullo smartphone. Per chi cambia lingua frequentemente, la scelta è tra il tap rapido sul globo (un’azione) e la pressione lunga sulla barra spaziatrice (un’azione leggermente più lenta). Quello che conta è la personalizzazione, almeno si può scegliere.

Non è confermato se l’opzione arriverà nella versione stabile di Android 17, ma lo sviluppo sembra completato.