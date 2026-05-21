Continue On arriva su Android 17 per passare dal telefono al tablet

Si sta leggendo un’email sul telefono, poi ci si siede alla scrivania. Il tablet mostra un’icona nel barra delle app, basta toccarla per riprendere la lettura dell’email esattamente dal punto in cui era stata interrotta. È “Continue On“, la nuova funzione di Android 17 che permette di iniziare un’attività sullo smartphone e di continuarla su un tablet compatibile. Se suona familiare, è perché Apple fa la stessa cosa con Handoff da anni. Google ci è arrivata adesso.

Come funziona Continue On su Android

Quando si usa un’app sul telefono, il tablet Android mostra l’icona “Continue On” nella barra delle applicazioni, con l’app più recente, a patto che sia installata anche sul tablet. È è possibile aprire i documenti su cui si stava lavorando, saltare direttamente nell’email aperta, o in alcuni casi il tablet apre il browser alla pagina migliore per continuare l’attività sul web.

Al lancio, Continue On funziona solo in una direzione, dal telefono al tablet. Google dice che la funzione è pensata per essere bidirezionale, ma il passaggio dal tablet al telefono arriverà dopo, senza una data specifica.

La disponibilità

Continue On sarà disponibile per il test nella build RC1 (Release Candidate 1) di Android 17. Google non ha specificato quando arriverà RC1. Android 17 ha raggiunto la stabilità della piattaforma il mese scorso e il rilascio finale è previsto intorno a giugno.

Continue On è un tassello di una strategia più ampia. La settimana scorsa Google ha annunciato i Googlebook, i laptop con Android. Con Continue On, e i portatili Android in arrivo, Google sta costruendo un ecosistema di dispositivi che dialogano tra loro, la stessa interoperabilità che ha reso l’ecosistema Apple così difficile da abbandonare.

Il vantaggio di Apple è che Handoff funziona tra iPhone, iPad, Mac e Apple Watch da anni, è maturo, bidirezionale e copre tutti i dispositivi. Android parte dal telefono verso il tablet e deve ancora arrivare ai laptop e agli orologi.