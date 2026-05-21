Samsung Galaxy A57 5G: ottima batteria, impermeabile e pagamento a rate

Dato che di smartphone ce ne sono moltissimi e non sempre si riesce a trovare quello più adatto alle proprie esigenze senza spendere un capitale dai un’occhiata a questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy A57 5G a soli 539 euro, invece che 599,90 euro.

In questo momento siamo quindi di fronte a uno sconto del 10% che porta il prezzo al più basso finora registrato su Amazon e ti permette di risparmiare 60 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Samsung Galaxy A57 5G a questo prezzo è super

Il Samsung Galaxy A57 5G è un ottimo smartphone e per ciò che offre, rispetto al prezzo con cui lo pagherai oggi, è un affare assoluto. Ha un generoso display Super AMOLED Plus con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco da 1.800 nit. Inoltre è leggero maneggevole, con un peso di appena 174 grammi e uno spessore di 6,9 mm. Senza dimenticare ovviamente la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

Il processore che troviamo a bordo è un Exynos 1680 e viene supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna da ben 256 GB. Lo scomparto fotografico ti permetterà di scattare momenti indimenticabili senza sforzo. È dotato infatti di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e zoom digitale fino a 10x, più fotocamera posteriore da 12 MP. Mentre la batteria ha una capacità da 5000 mAh con ricarica rapidissima da 45 W.

Non tardare perché una promozione di questo tipo ovviamente durerà pochissimo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a soli 539 euro, invece che 599,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.