 Samsung Galaxy A57 5G: ottima batteria, impermeabile e pagamento a rate
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Samsung Galaxy A57 5G: ottima batteria, impermeabile e pagamento a rate

Il Samsung Galaxy A57 5G ha una generosa batteria, è impermeabile, offre un ottimo scomparto fotografico ed è al prezzo più basso su Amazon.
Samsung Galaxy A57 5G: ottima batteria, impermeabile e pagamento a rate
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Il Samsung Galaxy A57 5G ha una generosa batteria, è impermeabile, offre un ottimo scomparto fotografico ed è al prezzo più basso su Amazon.
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Dato che di smartphone ce ne sono moltissimi e non sempre si riesce a trovare quello più adatto alle proprie esigenze senza spendere un capitale dai un’occhiata a questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Samsung Galaxy A57 5G a soli 539 euro, invece che 599,90 euro.

In questo momento siamo quindi di fronte a uno sconto del 10% che porta il prezzo al più basso finora registrato su Amazon e ti permette di risparmiare 60 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Samsung Galaxy A57 5G a questo prezzo è super

Il Samsung Galaxy A57 5G è un ottimo smartphone e per ciò che offre, rispetto al prezzo con cui lo pagherai oggi, è un affare assoluto. Ha un generoso display Super AMOLED Plus con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco da 1.800 nit. Inoltre è leggero maneggevole, con un peso di appena 174 grammi e uno spessore di 6,9 mm. Senza dimenticare ovviamente la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

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Il processore che troviamo a bordo è un Exynos 1680 e viene supportato da 8 GB di RAM e da una memoria interna da ben 256 GB. Lo scomparto fotografico ti permetterà di scattare momenti indimenticabili senza sforzo. È dotato infatti di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e zoom digitale fino a 10x, più fotocamera posteriore da 12 MP. Mentre la batteria ha una capacità da 5000 mAh con ricarica rapidissima da 45 W.

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Non tardare perché una promozione di questo tipo ovviamente durerà pochissimo. Quindi prima che sia tardi e sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a soli 539 euro, invece che 599,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 21 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
21 mag 2026
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